Среда, 30 августа 2017

Верховный суд Чечни на основании вердикта присяжных заседателей приговорил местных жителей Рустама Басханова и Махмуда Хаджиева к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По тому же делу суд назначил Хусену Хусенову и Алхазуру Омарову 19 лет и 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установил суд, в августе-сентябре 2007 года Хусенов создал вооруженную банду. В нее вошли Басханов и Хаджиев. “Ночью 5 сентября 2007 года по указанию Хусенова Басханов и Хаджиев в селе Алпатово Наурского района устроили засаду и совершили вооруженное нападение на двух сотрудников сводного отряда МВД по Республике Бурятия, которые от полученных ранений скончались. Они же ночью 21 июля 2008 года совершили вооруженное нападение на милиционеров, охранявших детский трудовой лагерь на окраине станицы Наурская. При этом погибли три сотрудника милиции”, – говорится в сообщении. Нападавшие завладели табельным оружием убитых милиционеров.

Кроме того, 25 ноября 2007 года Хусенов, Басханов и Омаров совершили вооруженное разбойное нападение на АЗС в селе Чернокозово Наурского района, где завладели выручкой в сумме 26 тысяч рублей.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 209 УК (создание и участие в банде и в совершаемых ею нападениях), статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 4 статьи 226 хищение огнестрельного оружия в составе организованной группы), части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия в составе организованной группы), части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой).

Суд также удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда. В пользу потерпевших будет взыскано по 1 миллиону 250 тысяч рублей.