Четверг, 31 августа 2017

Знаете, не так давно я просто занимался визуализацией своих целей. Это работает и у меня в загашнике есть много примеров реализации как мелких, так и крупных, недостижимых целей (я имею в виду, когда начинаешь визуализировать цель, она кажется недосягаемой, нереальной. Такое ощущение всплывает «ну и как она может осуществиться?». Но в итоге все получается.)

И вот недавно я начал применять еще и занятия медитацией. В прошлой статье я описал, какие она дает приятные «побочные эффекты».

Сегодня я расскажу о главном https://www.oum.ru/yoga/meditatsiya/ — что она еще дает такое, что является основой успеха не только в бизнесе, но и в жизни.

В нашем мозге есть так называемая лобная доля, которая отвечает за концентрацию внимания.

Чтобы продемонстрировать вам, насколько мы все расфокусированны, попробуйте проделать следующее простое упражнение:

Прикройте глаза и начните концентрировать свое внимание на дыхании. Вдох… Вы-ы-ы-ыдох… Вдох… Вы-ы-ы-ыдох…

Даю гарантию, что у вас не получится удержать внимание даже минуту.

Без должной тренировки у вас это не получится. Это получится лишь у тех, кто уже практикует медитацию.

Видите, даже 60 секунд — это слишком. Максимум — 15−20 секунд вы сможете удержать свое внимание, а дальше начнут появляться мысли, образы, вы переключитесь на что-то другое, появится та самая мыслемешалка в голове, которая у вас присутствует постоянно.

Но зачем нужна концентрация?

Представьте, что вы взяли лист бумаги и вышли с ним на улицу в солнечную летнюю погоду. Положили листок на освещаемую солнцем поверхность и сидите ждете, пока в листке не появится дырка. Вопрос: долго ли вы просидите? Вечность…

Листок может нагреться ОЧЕНЬ, он даже может стать горячим, но… не загорится.

Теперь вы взяли увеличительное стекло, сконцентрировали лучи солнца через него и направили их на листок. Что произойдет? Секунда, и… дым. И дырка:=)

Это и есть концентрация.

Концентрация нужна для того, чтобы Закон Притяжения среагировал на вашу цель и начался процесс ее материализации.

Теперь самое интересное:=)

Во время регулярных занятий медитацией у вас развивается лобная доля мозга, которая отвечает за луч вашего внимания. Тот луч, который вы не можете удержать сейчас даже 60 секунд.

Это означает, что занимаясь регулярно медитацией, вы со временем разовьете способность к концентрации внимания. И процесс материализации ваших целей пойдет намного, в тысячи и даже в десятки тысяч раз быстрее, чем это происходит у вас сейчас. Вот какую самую главную ценность дают занятия медитацией.