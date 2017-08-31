Четверг, 31 августа 2017

Экотуризм или «путешествие в природу», так по-другому называют, ещё достаточно молодое в России, направление в туристическом бизнесе.

Однако уже сейчас это http://anapa-gorod-kurort.ru/anapa/gostevye_doma/ направление становится всё более и более популярным. Всё сильнее тянет людей из цивилизации в чистые, неизведанные места, такие как Анапа Джемете, хочется насладиться красотами чистотой русской природы.

Наша страна наиболее интересна в качестве места для экотуризма, ведь таких природных богатств как в России нет нигде. Более того, каждый найдет себе место по вкусу. Это и дикие, непроходимые леса тайги, величественные неприступные горы, чистые и быстрые реки.

Не каждый понимает, что же такое экотуризм. Прежде всего, когда вы приобретаете экотур, нужно понимать, что мало посетить какое-то неизведанное место дикой природы, а необходимо ещё и оставить это место таким же каким оно было до вашего посещения. Иными словами, нельзя разрушать природу. Необходимо заботится о том, чтобы после вас она осталась такой, какая была.

Экотуризм как нельзя лучше подходит людям, которые стараются вести здоровый образ жизни. Путешествуя по бескрайним просторам родной земли, дыша свежим незагазованным воздухом, наслаждаясь живописными природными пейзажами можно получить заряд бодрости, избавиться от стресса и переутомления, а также всего того, чем так переполнена наша ежедневная жизнь в городах.

Если вас заинтересовало это направление туристического бизнеса, знайте, что в России более 30 национальных природных парков, почти 100 государственных заповедников, а также государственных природных памятников. Все они расположились на территории площадью почти 68 млн. га. В какую бы часть России вы не отправились, везде можно найти идеальное место для экотуризма. На севере — Якутия, с её бескрайней тундрой, дикой тайгой, бурными реками.

На востоке — Камчатка с долиной гейзеров, бесконечным океаном и величественными вулканами. Юг представляется не меньшим раем для экотуристов, например, всеми знакомый астраханский биосферный заповедник, где можно встретить около двадцати видов птиц, а также непременно столкнуться с оленем или сайгаком, гуляя по тропинке. Остается решить: что ближе именно вам? После чего отправиться наслаждаться всеми прелестями экотуризма.