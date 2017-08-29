Вторник, 29 августа 2017

ФСИН в сентябре – октябре проводит акцию “День открытых дверей”, посвященную 200-летию указа Александра I о создании этапов на пути в Сибирь. Соответствующая информация появилась во вторник на сайте ведомства.

Акция пройдет последовательно в шести регионах: Владимирской области, Татарии, Удмуртии, Омской и Томской областях и Красноярском крае. В программу входят посещение мест лишения свободы родственниками осужденных, чиновниками, общественниками и журналистами, а также круглые столы и встречи со фсиновцами. Подобное мероприятие, утверждает тюремное ведомство, проводится впервые за всю его историю.

“Цель акции – экскурс в историю уголовно-исполнительной системы, знакомство с современными условиями содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в разных регионах, производственным потенциалом учреждений УИС, новыми формами воспитательной и психологической работы, совершенствование взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, привлечение внимания к деятельности ФСИН России, широкому обсуждению существующих проблем и путей их решения”, – поясняет тюремное ведомство.

Во Владимирской области мероприятия намечены на 4-5 сентября. На первый день намечена экскурсия в тюрьму № 2 в областном центре (Владимирский централ), на второй – визиты в женскую ИК-1 общего режима в поселке Головино Судогодского района и в ИК-3 строгого режима в самом Владимире. “Во время посещения учреждения участники акции ознакомятся с условиями проживания осужденных в общежитиях, побывают на производственных участках, посетят столовую, где им предоставят возможность попробовать любое блюдо из меню для осужденных”, – описывает ФСИН программу визита в ИК-3.

В 1817 году Александр I подписал указ об организации на Сибирском тракте этапов – мест для остановки и ночлега арестантов, следующих в Сибирь. “С интервалами в 20-30 километров были возведены небольшие постройки-тюрьмы для отдыха каторжан и ссыльных, – говорится на сайте тюремного ведомства. – Реализация императорского указа и последующие принимаемые меры позволили облегчить тяжелые условия этапирования и содержания осужденных, отправляемых для отбывания наказания в далекую Сибирь”.