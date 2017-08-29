Вторник, 29 августа 2017

Строящаяся вилла на мысу Айя в Севастополе, принадлежавшая семье беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, после аннексии Крыма перешла в собственность окружения Владимира Путина. Об этом сообщается в расследовании, которое во вторник опубликовал “Муниципальный сканер”.

Ранее на мысу Айя располагалась база отдыха. В 2007 году семья Януковича – на тот момент премьер-министра Украины – приобрела объект в свою собственность. “После покупки по периметру был возведен забор, вырубались реликтовые деревья, и началось строительство”, – говорится в расследовании.

После аннексии Крыма строительство продолжилось. Однако в феврале 2015 года российская прокуратура Севастополя обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенных построек – котельной, берегоукрепительной конструкции и КПП – на территории виллы. Районный суд в мае 2015-го удовлетворил иск, однако Севастопольский горсуд на апелляции это решение отменил.

Летом того же года московский муниципальный депутат Владимир Гарначук пытался осмотреть строительство, но охрана объекта пригрозила ему, что он “не доедет до дома”.

В январе 2016 года тогдашний губернатор аннексированного Севастополя Сергей Меняйло, нынешний постпред Путина в Сибирском федеральном округе, заявил, что вилла может быть передана в собственность государства.

Между тем в следующем месяце “Норд-2007″ оформил в Росреестре право собственности на землю под объектом и постройки на территории, а в мае того же года владельцем виллы стала петербургская фирма “Шанс” (номинальный собственник и гендиректор – Ирина Шипачева).

“Шанс” зарегистрирован по тому же адресу, что и компания “Загородная среда”, конечным собственником которых является некоммерческое партнерство “Поддержка предпринимательских инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков, совладельцев банка “Россия”.

Еще в 2015 году “Шанс” добился снятия ареста с четырех помещений в разных городах Крыма, а также купил к Укросоцбанка помещение в Севастополе. По всем пяти адресам открылись офисы банка “Россия”.

16 июня нынешнего года “Шанс” продал виллу фирме “Берег”. В аренду этой же фирме оформляются земельные участки под постройками, ранее переданные в государственную собственность. По данным Росреестра, строительство виллы завершено на 70-90 процентов.

Фирма “Берег” основана лишь 31 мая 2017-го. Ее владелец – компания “Голден гейт”. Гендиректором обеих структур является Павел Зайцев. Он же – соучредитель некоммерческого партнерства “Возрождение морских традиций” вместе с членом совета директоров банка “Россия” Дмитрием Мансуровым; гендиректор некоммерческого партнерства “Развитие рынка эффективных инвестиций”, основанного совладельцем банка “Россия” и сооснователем Gunvor Геннадием Тимченко и еще одним другом Путина – бывшим акционером Gunvor Петром Колбиным; соучредитель некоммерческого партнерства “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с совладельцем банка “Россия” Николаем Шамаловым.

Держатель реестра акционеров “Голден гейт” – фирма “Центр учета и регистрации”. Она же держит и реестр акционеров банка “Россия”, а владельцами ее являются менеджеры этого банка.

Здание, в котором зарегистрированы “Берег” и “Голден гейт”, принадлежит фирме “Волна”, заложенное по ипотеке в банк “Россия”. Собственником “Волны” является компания “Икар”, принадлежащая Сергею Руднову, а ранее – его покойному отцу Олегу Руднову, основателю Балтийской медиагруппы. Еще ранее, в 2009-2012 годах, владельцами “Волны” были старый друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин и бизнесмен Вячеслав Копылов.

Семья Рудновых связана и с виллой Сельгрена под Выборгом, где, как стало известно на прошлой неделе, также устроена дача для Путина. Семье принадлежит и еще один объект, превращенный в резиденцию главы государства. Руднов-старший владел 20 процентами фирмы “Константиновский”; после его смерти эту долю унаследовал его сын. Фирма управляет рестораном на даче Линдстрема, которая расположена на территории резиденции Путина Дворец конгрессов в Стрельне под Петербургом.