Вторник, 29 августа 2017

Украинские власти депортируют сотрудницу российского “Первого канала” Анну Курбатову. Об этом сообщила на своей странице в Фейсуке пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

“Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ, – написала Гитлянская. – На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину”.

“Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства”, – отметила при этом представитель СБУ.

В среду российские СМИ сообщили, что сотрудницу телеканала похитили. “Анна Курбатова похищена в центре Киева и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли”, – сказала ведущая выпуска новостей на Первом канале. При этом отмечалось, что Курбатову могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины.

В последнее время на “Первом канале” вышло несколько репортажей Курбатовой из Киева, в частности, о параде в День независимости с участием войск НАТО.

В июле СБУ выдворила из страны сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, делавшую репортажи для телеканалов “Россия-1″ и “Россия-24″. Князевой на три года запретили въезжать на Украину.

Сотрудница российского телевидения работала на Украине под псевдонимом Саушкина. В СБУ обвиняют ее в том, что она, “используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами”, собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для “тенденциозного освещения ситуации”. Решение о выдворении, говорилось в заявлении СБУ, было принято “в рамках противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство”.