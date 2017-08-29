Вторник, 29 августа 2017

…я очень высоко ставлю Сергея Семеновича Собянина. Вообще считаю его абсолютно выдающимся городским управленцем… Отдельно хочу сказать: очень высоко оцениваю Сергея Семеновича Собянина, считаю его среди московских мэров по истории, которые в основном были или какие-то невнятные, или какие-то с придурью, это исключительный человек. Равно как и среди федеральных чиновников, которых я знаю.

Григорий Ревзин, партнер КБ “Стрелка”, профессор Высшей школы урбанистики

- Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил, – робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.

- Отчего же так? – спросил Пьер.

- Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что… Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали…

Лев Толстой. “Война и мир”