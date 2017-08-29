Вторник, 29 августа 2017

Фигуранта дела о коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко заподозрили в еще одном эпизоде получения взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

“Захарченко подозревается в совершении еще одного тяжкого преступления, обвинение по которому еще не предъявлено”, – сказал Горбатенко. Подробности нового эпизода, который сейчас расследуется, адвокат не раскрыл, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

В среду Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Захарченко до 8 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

Бывший врио начальника управления “Т” антикоррупционного главка МВД Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Известно об инкриминируемых Захарченко трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании “Русинжиниринг” Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана “Ла Маре”.

Кроме взяточничества, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора “Нота-банка” Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

По делу Захарченко объявлен в розыск его шурин, скрывшийся от органов предварительного следствия полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Также в розыске находится бывший генерал МВД и Росгвардии Алексей Лаушкин. По данным следствия, Сенин и Лаушкин были посредниками при передаче Захарченко взяток от Дусса.