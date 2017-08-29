Вторник, 29 августа 2017

В Москве у здания СКР актриса Театра.doc Марина Ганах и кандидат муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн читали стихи, приписываемые главе ведомства Александру Бастрыкину. О этом Штейн сообщает на своей странице.

“Медуза” опубликовала расследование, в котором утверждается, что Бастрыкин создал литературную мистификацию – польского поэта Станислава Струневского. Под его именем он, в частности, публикует сатирические стихи про Алексея Навального и любовную лирику”, – пояснила Штейн. – Также в рамках художественной акции мы напечатали брошюры, где разместили избранные стихи Бастрыкина-Струневского, и раздадим их прохожим, а заодно и сотрудникам СК, предоставив им возможность оценить, как профессиональный уровень важнейшего силового органа России отражается в общекультурном уровне его главы”.

Участницы акции невысоко оценивают качество стихов. По их мнению, поэтическое сознание автора состоит “из самых плоских и заезженных литературных штампов”.

“Непрофессионализм возглавляемого Бастрыкиным ведомства нежно перекликается с тем, что его глава является приверженцем низкопробных шаблонов – литературных и политических”, – отмечает Штейн.

Препятствовала ли полиция проведению акции, не сообщается.

25 августа “Медуза” опубликовала статью “Бастрыкин под псевдонимом пишет стихи о Навальном. И, кажется, сам правит свою страницу в Википедии”. В ней приводились доказательства того, что Бастрыкин публикует свои стихи под именем “польского поэта, известного в узких кругах” Струневского на сайте Стихи.ру.

В июне прошлого года Бастрыкина приняли в Союз писателей России. Глава СКР поблагодарил председателя СП Валерия Ганичева и заявил, что “расценивает свое членство как аванс, обязывающий продолжать писательскую деятельность”.

“Участники встречи отметили ценность таких книг Александра Бастрыкина, как “Дактилоскопия. Знаки руки”, “Убийство С.М.Кирова”, популяризирующих работу следователя. Валерий Ганичев при этом заметил, что “читал со своей дочерью книгу Александра Бастрыкина, как детектив, – говорилось в сообщении пресс-службы СКР. – Бастрыкин заметил, что, несмотря на сильную загруженность, у него никогда не исчезает потребность заниматься наукой и писать. Правда, для этого не всегда хватает времени”.

Бастрыкин и Ганичев “обменялись мнениями по ряду концептуальных мировоззренческих вопросов и обсудили некоторые наиболее важные проблемы, стоящие перед писательским корпусом и следственными органами, в решении которых они могли бы быть полезны друг другу”.