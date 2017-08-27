Воскресенье, 27 августа 2017

Для обеспечения физического подобия модели оригиналу необходимо:

1) обеспечить однородность физических свойств обоих объектов, имея в виду существенные признаки систем;

2) составить совокупность существенных величин, однозначно характеризующих обе системы;

3) привести эти величины к безразмерному виду одинаковым способом;

4) обеспечить равенство одноимённых сходственных безразмерных параметров в совокупностях, описывающих обе системы.

Под однородными физическими системами понимаются однородные геометрические системы (системы одинаковой формы), внутри которых протекают физические явления одинаковой природы, например, тепловые, гидродинамические и т. п.

Одноимёнными называются величины одной физической природы, имеющие одинаковые единицы измерения, пишет http://ekb.perytone.ru

Сходственные величины – значения величин, которые они приобретают при сходственных значениях аргументов.

Физические системы являются подобными, если они полностью соответствуют выкладкам трёх теорем подобия.

I теорема. Подобные явления имеют одинаковые критерии подобия.

II теорема (p-теорема). Совокупность из n размерных величин, единицы измерения которых включают k основных величин, можно преобразовать без изменения содержащейся в ней информации в совокупность, содержащую n-k безразмерных величин.

III теорема. Подобными явлениями будут те, которые имеют подобные условия однозначности и одинаковые определяющие критерии.

Далее в модели воспроизводят физический процесс, однородный процессу в оригинале, и путём непосредственных измерений и наблюдений получают значения функций при определённых значениях безразмерных аргументов.

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