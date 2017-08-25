Пятница, 25 августа 2017

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг “За свободный интернет”. Видеотрансляцию вел YouTube-канал Нейромир-ТВ. Полицейские задержали 18 участников акции.

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных активистки “Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие” Александра Алексеева и Мария Скачкова. По их словам, они пришли на митинг с флагом, которые попытались отобрать националисты. После этого полиция задержала активисток. Задержаны также Ольга Мазурова и Дарья Шуленина “за плакат”.

Кроме того, задержаны Сергей Ермаков, надевший маску Владимира Путина, и Денис Баландин, у которого был плакат “Россия без Путина, интернет без цензуры”. Задержанных привезли в отдел полиции “Басманный”.

12 задержанных доставили в отдел полиции “Красносельский”. 11 из них стояли в колонне в поддержку журналиста Али Феруза, которому угрожает депортация в Узбекистан. Их задержали за плакат “Свободу Али Ферузу” под тем предлогом, что он не соответствует теме митинга. К вечеру задержанных отпустили без составления протоколов. Двенадцатого доставленного в этот ОП задержали за применение квадрокоптера. На него составят протокол за нарушение правил использования воздушного пространства (статья 11.4 КоАП).

Перед началом акции полицейские вырезали последнее слово из надписи “Интернет не заберете, гады” на заднике сцены. По словам активистки “Открытой России” Валентины Дехтяренко, силовики заявили, что слово “гады” – это оскорбление.

16 августа московские власти согласовали митинг “За свободный интернет”. Акцию инициировали ПАРНАС, “Протестная Москва”, “Гражданская инициатива”, Пиратская партия, Либертарианская партия, “Демократический выбор”, Роскомсвобода. Ее поддержали Профсоюз журналистов и участники кампании в защиту Феруза.

Заявители митинга хотели провести его на Пушкинской площади. В качестве альтернативных площадок организаторы предлагали Болотную, Калужскую, Лубянскую или Трубную площадь. Место на проспекте Сахарова не устраивало организаторов, однако в итоге они согласились с предложением мэрии.

Участники акции требуют от властей отменить “пакет Яровой”, законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, закон о “сетевом забвении”. Также активисты добиваются открытого доступа к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акции с аналогичными требованиями были согласованы в Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Ижевске, Воронеже, Владивостоке и Барнауле.

В Петербурге организаторы в установленные сроки подали заявку на митинг “За свободный интернет”, предложив четыре варианта места его проведения. Однако городские власти отказались согласовать их, сославшись на то, что на этих площадках запланированы другие мероприятия.

Тогда движение “Гражданский Петербург” решило провести сход на Дворцовой площади. В субботу несколько десятков человек пришли на площадь без плакатов. Участники акций спели несколько песен, в том числе “Мы ждем перемен”. За происходящим наблюдали полицейские, но собравшимся не мешали.

23 июля Марш за свободный интернет с такими же требованиями прошел в Москве по Бульварному кольцу. В акции участвовали не меньше двух тысяч человек. При этом на шествие успели попасть не все желающие. Меньше чем через полчаса после начала мероприятия полицейские перестали пропускать людей на акцию. При этом полицейские, стоявшие на рамках, вынуждали демонстрантов показывать свои плакаты. Те, которые вызывали претензии силовиков, изымались.