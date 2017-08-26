Суббота, 26 августа 2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил на пост замруководителя Федерального казначейства Александра Албычева вместо арестованного по подозрению в мошенничестве Сергея Гуральникова… Ранее Албычев руководил департаментом информатизации Тюменской области. Напомним, в конце мая стало известно, что Хорошевский суд Москвы арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, который отвечал за развитие IT, и его коллегу, начальника управления информационных систем Сергея Павлова. Арестованным вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

“Новая газета”

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте… ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу. После Розы магазин не работал четыре месяца – в продавцы больше никто не шел… Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали… У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось… И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

- Тут и не такие головы летели, куда уж мне, – отговорилась она и ушла…

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Вот так оно все и вышло.

Валентин Распутин. “Деньги для Марии”