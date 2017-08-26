Суббота, 26 августа 2017

В Лондоне арестован второй подозреваемый по делу об атаке на полицейских у Букингемского дворца. Об этом сообщает Reuters.

Имени подозреваемого британская полиция не раскрывает, уточняя лишь, что арестованному 30 лет. Какие именно действия ему вменяют, в публикации агентства не уточняется.

Атака на улице Мэлл у Букингемского дворца – резиденции королевы Британии – произошла вечером в пятницу. 26-летний мужчина, вооруженный мечом длиной 1,2 метра, с криками “Аллаху акбар!” напал на полицейскую машину, но был разоружен. Двое из троих правоохранителей получили незначительные порезы рук.

Подозреваемого арестовали на срок до 1 сентября.

В тот же день в центре Брюсселя мужчина с криком “Аллаху акбар!” напал с мачете на троих военных. Те открыли по преступнику огонь. Военные получили легкие ранения рук и лица. Нападавший позже умер в больнице.

Прокуратура Бельгии признала инцидент терактом. Нападавшим оказался 30-летний уроженец Сомали, ранее в связях с исламистами не замеченный.