Четверг, 24 августа 2017

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В зоне НАТО

После нападения Путина на Крым и появления диверсантов в Донбассе у украинцев в буквальном смысле слова открылись глаза. Если бы не Путин, мы могли бы убеждать украинцев десятилетиями. А теперь нам ничего не нужно больше доказывать. Нам нужно лишь объяснять соотечественникам, почему мы на третьем году войны еще не в НАТО.

Виталий Портников

09.06.2017

Министр обороны Соединенных Штатов на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве. Если бы еще несколько лет назад мне сказали, что глава Пентагона в окружении других натовских военных министров будет приветствовать парад украинских военных, – я бы не поверил. Что было раньше делать министру обороны США в Киеве? Украина никогда не была в центре американских политических интересов – и тем более интересов, связанных с безопасностью. Если президенты США еще могли изредка наведаться в украинскую столицу – в последние годы все реже и реже, – то министрам обороны было явно недосуг. И вот Джеймс Мэттис приехал.

…18 лет назад я прилетел в Скопье и с чувством особого удовлетворения увидел на аэродроме македонской столицы самолет президента Соединенных Штатов. Но отнюдь не руководство Македонии могло поставить себе в заслугу визит столь важного гостя.

Билла Клинтона привел в Македонию Слободан Милошевич – после того как изгнал албанцев из Косово и превратил соседнюю страну в огромный лагерь беженцев. Клинтон прилетел в Македонию, чтобы выразить солидарность с сотнями тысяч людей, которых безумный сербский диктатор лишил родного дома и нормальной жизни. Вскоре албанцы вернулись домой, режим Милошевича пал, и теперь – несмотря на диверсионные усилия российских спецслужб – президент Соединенных Штатов вряд ли вскоре появится на западных Балканах. Потому что нужно безумие вселенского масштаба, чтобы заставить американского президента посещать регионы, явно не являющиеся приоритетными во внешней политике его страны. Впрочем, я не думаю, что македонцам стоит расстраиваться по этому поводу. Их страна перестала быть лагерем беженцев – а это самое главное.

Министра обороны США на киевский парад тоже привело не приглашение руководства Украины, а вселенское безумие не меньшего масштаба, чем помешательство Милошевича, – безумие Путина и Шойгу, организовавших вторжение российской армии в Украину. Последствия очень напоминают результаты авантюр на Балканах – тлеющая война, гибель тысяч людей, миллионы внутренних переселенцев, деградация оккупированных регионов. Как и всякая война, украинский кризис и явное нежелание России содействовать его урегулированию стали отражаться на безопасности мира в целом – и Соединенных Штатов в частности. Вот почему американский министр оказался в Киеве.

Авторитарные правители часто мнят себя великими стратегами, но не способны просчитать последствия своих действий хотя бы на пару лет вперед. До изгнания албанцев из Косово Милошевич воспринимался на Западе как сильный человек Балкан, способный содействовать урегулированию ситуации в регионе, – и это несмотря на все развязанные им войны. С ним разговаривали, с ним договаривались, его влияния на Балканах никто не отрицал. После изгнания албанцев он за один день стал восприниматься как мясник, от которого нужно избавиться. Влияние Сербии в регионе скукожилось, от нее отделилось Косово, распался союз с Черногорией – а ведь всего этого могло и не случиться, если бы Милошевич попытался смотреть на вещи реалистично.

С Путиным все то же самое. До нападения на Украину он воспринимался в качестве лидера ведущей страны постсоветского мира – несмотря на развязанные им авантюры, даже несмотря на войну в Грузии и маргинализацию самой России. С ним разговаривали, с ним договаривались, его влияния на постсоветском пространстве никто не отрицал. После Крыма и Донбасса он превратился в изгоя. Конечно, избавиться от Путина, руководителя ядерной державы, не так просто, как от Милошевича. Но его добивают санкциями, окружают войсками – происходит все то, чего никогда бы не произошло, если бы не украинская авантюра.

Кремль объяснял свое вторжение тем, что, не укради он Крым и не распотроши Донбасс, завтра в Украине уже были бы американцы. Но в том-то и фокус, что американцы проявили реальный интерес к Украине только в результате путинских действий. Что большинство украинцев задумалось о НАТО только в результате путинских действий. Эту мышеловку Путин и Шойгу соорудили своими собственными очумелыми ручками. И добились своего: министр обороны России смотрит на “братскую Украину” сквозь прицел, а министр обороны США обсуждает с украинским руководством поставки оружия.

Если бы на День независимости проводились не военные парады, а парады глупцов, российские руководители могли бы отлично промаршировать.