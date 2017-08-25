Пятница, 25 августа 2017

И очень часто для того, чтобы людям помогать, и для того, чтобы как-то воздействовать на ситуацию, нужно с людьми общаться, жать разные руки, и разговаривать, и вступать в диалоги. Другого варианта нет. Потому что на обиженных воду возят. Можно повернуться спиной, и ни с кем не общаться, и говорить вообще, что нас здесь не стояло… Общаться с властью. Ходить жать руку Путину, не жать. Это личное дело каждого. И не нужно здесь призывать к какому-то одному варианту действий. И тех, кто на этот вариант не пошел, сразу же объявлять черными. А себя белым. На мой взгляд, это тоже большевистская позиция… Потому что у каждого человека помимо его личных качеств взрослого есть еще семья. И поэтому требовать от каждого человека… Нет такого рецепта, как нужно поступать. Каждый человек каждый раз делает свой выбор. Поступает по-своему… Я напомню, что весь ресурс административный отсутствующий Совета по правам человека состоит в том, что мы можем выходить на президента. Вот и все. На того самого президента, которому наши уважаемые коллеги некоторые рекомендуют руку не жать и не ходить к нему. Именно на этого человека мы выходим. На президента нашей страны Путина Владимира Владимировича. Это наш единственный ресурс. Единственный.

Николай Сванидзе, журналист, член Совета по правам человека

Большие люди не нуждаются ни в защите, ни в снисхождении. Они велики, независимо от “неверных звуков”… Но тем выше подымаются в глазах потомства гениальные люди, которым нечего прощать. Л.Н. Толстой – величайший из таких людей в истории русской литературы. За всю свою жизнь он не сказал власти ни одного слова, которое не было бы проникнуто независимостью и достоинством. Никогда, ни в какую пору жизни, ни при каких обстоятельствах он не мог делать и не делал того, перед чем не останавливались другие. Мыслимо ли вообразить Толстого получающим деньги от правительства за свои книги… Во всей его фигуре… было что-то такое, что внушало самым бесцеремонным людям уважение, смешанное с робостью. Так князь Андрей Болконский умел осаживать “бурбонов”, не говоря резкостей…

“- Вы чего просите? – спросил Аракчеев.

– Я ничего не… прошу, ваше сиятельство, – тихо проговорил князь Андрей…

– Садитесь, – сказал Аракчеев. – Князь Болконский?

– Я ничего не прошу…”

Не в этом ли часть секрета? На всем облике Толстого читалась холодная, равнодушная надпись: не подкупите. Не о деньгах, конечно, тут идет речь, – ими не купишь очень многих…

Марк Алданов. “Загадка Толстого”