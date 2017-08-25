Пятница, 25 августа 2017

В Москве полицейские задержали Елену Захарову, проводившую одиночный пикет в годовщину “демонстрации семерых” на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехословакию. Об этом активистка сообщила на свой странице.

Вечером в пятницу Захарова с плакатом “За вашу и нашу свободу. 1968 г. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой” пришла к Красной площади. “Вышла из метро “Театральная”, моя полиция меня бережет. Пришла на Манежку, там Наталья Нетишинская с плакатом, ее тоже берегут. Пошла к Лобному месту, там заборы, встала с плакатом. Теперь меня берегут в ОВД “Китай-город”. Протокол составляют”, – написала Захарова.

На активистку составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Поздно вечером в пятницу Захарову отпустили из отдела полиции. Заседание в Тверском районном суде назначено на 18 сентября.

Как указано в протоколе, Захарова “участвовала в одиночном публичном мероприятии (пикете) в месте, в котором проведение публичного мероприятия запрещается, а именно на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента РФ”. Местом пикета в документе назван Васильевский спуск, дом 1 (возле Храма Василия Блаженного”).

25 августа 1968 года, восемь диссидентов – Павел Литвинов, Лариса Богораз, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Татьяна Баева и Наталья Горбаневская – вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Сидячая демонстрация происходила у Лобного места. Ровно в 12 часов дня протестующие развернули плакаты с лозунгами “Мы теряем лучших друзей”, “At’ žije svobodné a nezávislé Československo!”, “Позор оккупантам!”, “Руки прочь от ЧССР!”, “За вашу и нашу свободу!”, “Свободу Дубчеку!”. Через несколько минут все они были задержаны оперативниками КГБ в штатском, избиты и доставлены в отделение милиции. 21-летнюю Баеву остальные активисты уговорили отречься от участия в демонстрации. После этого она заявила, что оказалась с протестующими случайно, и была отпущена.

На суде все плакаты демонстрантов были квалифицированы как клеветнические. Файнберга направили на психэкспертизу, объявили невменяемым и поместили на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение было принято, поскольку диссиденту при задержании выбили все передние зубы: его появление в суде было сочтено нежелательным. Горбаневскую также была объявили невменяемой, поставив ей диагноз “вялотекущая шизофрения”. Остальные участники демонстрации были приговорены к различным срокам колонии и ссылки.

24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию “День рождения свободы”, посвященную 40-летию “демонстрации семерых”. Активисты Юлия Башинова, Валентина Чубарова, Вениамин Дмитрошкин, Николай Зборошенко, Сергей Константинов, Иван Ниненко и Денис Шадрин сели на площади, развернув баннер “За вашу и нашу свободу!”. В течение нескольких минут они скандировали лозунги и общались с журналистами. Затем к ним подошли милиционеры и без объяснения причин начали задержание. В ОВД “Китай-город” попали трое активистов, а также четверо журналистов, в том числе корреспондент “Граней” Дмитрий Борко. Журналистке “Новой газеты” Елене Костюченко при задержании сломали фотоаппарат. Позже журналистов отпустили, а на участников демонстрации оформили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

25 августа 2013 года полиция задержала на Красной площади 10 из 12 участников юбилейной акции к 45-летию “демонстрации семерых” (

ВИДЕО). Им также вменили статью 20.2 КоАП. Среди демонстрантов, вышедших на Красную, была Горбаневская. Ее полиция не тронула.

25 августа прошлого года на Красной площади были задержаны участники акции “За нашу и вашу свободу” Ирина Яценко, Ольга Сонина, Виктор Капитонов и Игорь Клочков.