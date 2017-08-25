Пятница, 25 августа 2017

В Якутии на руднике “Мир” прекращены поисково-спасательные работы, сообщается на сайте компании “АЛРОСА”. Надежды найти восьмерых пропавших горняков живыми уже нет, подтопление шахты продолжается.

“Поисково-спасательная операция на руднике “Мир” прекращена. По данным на 9:10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ”, – говорится в сообщении.

Попытки отвести воду с помощью взрывов оказались безуспешными. Продолжение взрывных работ в попытках может привести к обрушению двух нижних уступов карьера, поэтому их дальнейшее применение признано невозможным.

С момента аварии прошло уже три недели. “Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен”, – признали в компании.

“С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. Как глава компании я гарантирую, что семьям шахтеров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь − своевременно и в полном объеме”, – заявил президент “АЛРОСА” Сергей Иванов.

Компания выплатит по два миллиона рублей родственникам пропавших шахтеров. Кроме того, они получат страховые выплаты, а также компенсации из бюджетов различных уровней.

4 августа в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула. В момент аварии в шахте находился 151 человек. 142 из них были подняты на поверхность еще в день аварии. Двое получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь. Еще один шахтер был спасен на следующий день. Он был госпитализирован с ушибом легкого и переохлаждением.

По электронным меткам, которыми оборудованы шлемы шахтеров, спасатели установили, что в момент аварии восемь пропавших находились на уровне 310 метров под землей. Однако пробиться на этот горизонт спасателям не удалось. 21 августа приток воды в шахту резко увеличился. Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не принесли.

Как заявили в “АЛРОСА”, причиной затопления стало неконтролируемое увеличение притока воды из чаши отработанного карьера. Это произошло по причине “резкого ухудшения горно-геологических условий” и размыва вмещающих пород в карьере, пояснили представители компании. Там утверждают, что работы на руднике проводились с требованиями безопасности, шахта никогда не признавалась аварийной и добыча никогда не приостанавливалась из-за нештатных ситуаций.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника “Мир” приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер “Мир” для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, “АЛРОСА” сообщала об обрушении породы на шахте рудника “Мир”, в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник “Мир” – первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник “Мир” приходится около 11 процентов добычи “АЛРОСА”.