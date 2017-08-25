Пятница, 25 августа 2017

Планируете приобрести систему, обеспечивающую своевременное кондиционирование воздуха?

Хотите купить качественный кондиционер Samsung или Daikin с доставкой и без переплаты?

Домашние кондиционеры Daikin и Samsung от компании – лучшее сочетание цены, качества и сервиса!

В нашем интернет-магазине бытовой техники более 15 лет осуществляется продажа кондиционеров и сплит-систем Daikin и других производителей. Приобретая кондиционеры Samsung (Самсунг) и Daikin (Дайкин) у нас, Вы получаете оборудование со следующими функциями.

Охлаждение. Кондиционеры Daikin и Samsung способны охлаждать воздух в помещении до 17 – 18 °С. Понижение температуры происходит за счет циркуляции хладагента в замкнутой системе климатической установки Daikin. При этом включается вентилятор внутреннего блока сплит-системы Daikin или Samsung, который обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению.

Обогрев. Данная функция присутствует в «теплых» моделях кондиционеров Samsung и Daikin. В процессе отапливания включается режим реверсной теплоотдачи, т. е. холодный воздух выходит на улицу, а прогретый поступает в помещение. Кондиционеры Daikin дают возможность повысить температуру в обслуживаемом объеме до 30 °С. При включении данной функции сплит-системы Daikin и Samsung мощность обогрева превышает энергопотребление в 3 раза.

Вентиляция. При использовании данной функции кондиционера Daikin и Samsung обеспечивается равномерная циркуляция воздуха в помещении. Также в этом режиме происходит фильтрация и озонирование атмосферы. Функция вентиляции позволяет сплит-системе Daikin и других марок равномерно распределять по помещению теплый воздух, поступающий от нагревательных приборов.

Осушение воздуха. В данном режиме кондиционер марки Daikin удаляет из атмосферы лишнюю влагу. При этом происходит незначительное охлаждение воздуха (на 1-2 °С). Данная функция климатических установок Daikin позволяет поддерживать содержание влаги в воздухе на заданном уровне во влажных помещениях или во время дождя.

Автоматический режим. Эта функция кондиционеров Daikin и Samsung позволяет поддерживать атмосферу в помещении в соответствии с заданными параметрами. Кондиционеры Samsung и Daikin отслеживают температуру и влажность в комнате с помощью встроенных датчиков. При отклонении от заданных параметров кондиционер или сплит-система Daikin включает необходимый режим и обеспечивает его работу до достижения соответствия норме.

Вам важна доставка кондиционера Samsung или Daikin «до двери» в кратчайшие сроки после оформления заказа?

Наша компания осуществляет доставку заказанных кондиционеров Samsung и Daikin, а также других товаров до двери по желанию клиента. Вы сможете получить Ваш заказ в течение 3-х дней с момента оформления при наличии выбранной сплит-системы Daikin на складе. Оборудование Daikin и Samsung транспортируется грузовыми автомобилями в любую точку города в пределах МКАД.

Какие дополнительные услуги Вы можете получить, приобретая кондиционеры Daikin и Samsung в компании?

Наша компания предлагает своим клиентам комплексный подход при продаже кондиционеров Daikin и Samsung и другой бытовой техники. Помимо доставки Вы сможете воспользоваться следующими услугами: установка кондиционеров. Мы предлагаем нашим клиентам качественную и быструю установку кондиционера марки Daikin, обеспечивающую правильную эксплуатацию оборудования. Также наши специалисты помогут Вам выбрать наиболее эффективную позицию для подвеса кондиционера или другого климатического оборудования; подключение кондиционера. Кондиционеры марки Daikin и Samsung подключаются к электросети и дренажной системе в соответствии с правилами, установленными производителем. Наши специалисты осуществят корректное подключение блоков кондиционеров производства Daikin и других марок, а также обеспечат безопасность подачи питания; настройка кондиционера. Кондиционер Samsung и Daikin оснащается электронными блоками управления, требующими точной отладки. Специалисты нашей компании помогут Вам настроить режимы работы кондиционера и проконсультируют по вопросу самостоятельной регулировки.

Хотите получить помощь в выборе модели кондиционера?

В нашем каталоге представлен полный модельный ряд кондиционеров Samsung и Daikin. Все кондиционеры Daikin и Samsung сопровождаются подробной информацией, позволяющей подобрать оптимальный вариант для Вашего помещения. Также Вы можете связаться со специалистом и получить консультацию о понравившейся модели сплит-системы Daikin.

Мы предлагаем приобрести кондиционеры Daikin юридическим и физическим лицам. Дополнительную информацию и консультацию специалиста по климатическим системам Daikin и другим устройствам можно получить по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Кондиционеры Daikin и Samsung от компании – комфорт и прохлада в Вашем доме!