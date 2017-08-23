Среда, 23 августа 2017

Запрет анонимности пользователей мессенджеров поможет в борьбе с наркоторговлей, заявил генпрокурор Юрий Чайка на встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Бразилии. Отчет о выступлении чиновника размещен на сайте Генпрокуратуры.

“Организаторам обмена мгновенными сообщениями вменяется обязанность обеспечивать их передачу только пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора. Таким образом, будет ограничена массовая рассылка таких сообщений неопределенному кругу лиц. Полагаем, что эта мера окажет положительное влияние на противодействие преступлениям, включая незаконный оборот наркотиков”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Чайка отметил, что в России в 2016 году две трети “экстремистских” и каждое девятое “террористическое” преступление были совершены с использованием интернета. Уже в 2017 году, по словам чиновника, число преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуницационных технологий, выросло до 40 тысяч, увеличившись на 26 процентов. С 2013 по 2016 год количество преступлений, совершенных через интернет, возросло в шесть раз, с 11 до 66 тысяч.

Также, подчеркнул Чайка, за три с половиной года действия “закона Лугового”, позволяюшего Генпрокуратуре блокировать сайты во внесудебном порядке, ведомство запретило более трех тысяч интернет-ресурсов, с 50 тысяч страниц по требованию чиновников был удален “противоправный” контент.

Кроме того, по словам генпрокурора, надзорное ведомство через суд удаляет из интернета материалы, “не содержащие прямого призыва к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, но не менее опасные”. К таким материалам он отнес демонстрацию способов изготовления и применения взрывчатки и “навыков проведения диверсий”.

30 июля президент Владимир Путин подписал закон о контроле над мессенджерами. Пользователи этих сервисов должны будут в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать “информацию, распространяемую с нарушением законодательства”. Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений “в случаях и порядке, которые определены правительством”. Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.