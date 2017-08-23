Среда, 23 августа 2017

На Кубани суды массово предписывают сносить дома 158 жителей коттеджного поселка “Пушкинский Дол” под Геленджиком, купленные у компаний, связанных с родственниками главы Минсельхоза и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и его давнего соратника, депутата Госдумы Александра Ремезкова. Об этом сообщает “Новая газета”.

На момент приобретения участки находились в жилом фонде, поэтому жилая застройка на них была запрещена. Однако будущих покупателей убеждали, что администрация Генеджика внесет изменения в генплан города, разрешив на землях поселка жилищное строительство. Покупатели приобретали участки вместе с временными “демонстрационными” домами. В действительности изменения в генплан обсуждались на общественных слушаниях, но не были внесены в документ. В итоге с февраля 2014 года Минприроды стало подавать иски к жителям поселка с требованием снести временные постройки.

Жители поселка были вынуждены покинуть дома, которые предписано снести.

Первоначально участки принадлежали фирме “Краснодар-Ресурс”, которой владела компания “Кубань Девелопмент Групп”. Ее с 2008 по 2012 годы возглавлял зять Ткачева Александр Баталов. В 2008 году “Краснодар-Ресурс” переуступила право аренды участков “Черноморской финансовой компании” (“ЧФК”), которой владела сестра Ремезкова Жанна Арефьева. В 2012 году эта компания передала право аренды двум индивидуальным предпринимателям – Арефьевой и Инне Кущ, менеджеру проекта, отвечавшей за техническое оформление участков. Конечные владельцы приобретали право на аренду участков на 49 лет у двух ИП и компании “Старт-Инвест”, директором которого стала Кущ. 75 процентами “Старт-Инвеста” владел личный водитель Ремезкова Алексей Гайдамашко. Всего было продано 400 участков.

При этом планировалось построить еще десять аналогичных коттеджных поселков в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе края, однако после возникновения проблем с “Пушкинским долом” эти проекты были свернуты.

В августе 2014 года по заявлению жителей поселка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно было открыто против неустановленных лиц, его сначала прекратили, а потом возобновили. В июле 2015 года, через три месяца после отставки Ткачева с поста губернатора, Кущ стала подозреваемой по делу. Первоначально Кущ отказывалась признать вину, однако в июне 2016 года пошла на сделку со следствием и дала показания против организаторов схемы. По ее словам, решение раздробить участки было принято по инициативе сотрудников “ЧФК”, а реализовывать схему помогали чиновники краевого Минприроды, она же была лишь “координатором продажи”. Деньги за участки, утверждала Кущ, поступали на счета компаний в Крайинвестбанке, председателем совета директоров которого с 2008 по 2012 год был Ремезков. Однако через три дня после признаний Кущ сменила адвоката и отказалась от показаний.

В феврале дело против Кущ было передано в суд. К другим участникам проекта по застройке у правоохранителей претензий не возникло.

В Минприроды Краснодарского края настаивают на законности требований о сносе домов. Изменение статуса земли – прерогатива органов местного самоуправления, утверждают чиновники. В свою очередь в мэрии Геленджика заявили, что не могут изменить границы лесопарковой зоны, к которой относится “Пушкинский дол”, без согласования с Минприроды.

5 августа обманутые жители “Пушкинского дола” провели в Геленджике митинг против бездействия властей. К ним присоединились пострадавшие от чиновников, мероприятие собрало около 500 человек. На некоторых демонстрантов были составлены административные протоколы, их оштрафовали. Одному из участников акции вменили “оскорбление главы администрации” города Виктора Хрестина.

Жители “Пушкинского дола” собираются устраивать новые протесты. Они готовятся потребовать отставки Хрестина.