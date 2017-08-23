Среда, 23 августа 2017

(Алексей Нарышкин.) Знаете, какая-то странная история получилась с Никитой Сергеевичем Михалковым… Тут внезапно вышел сегодня днем из попечительского совета Фонда кино… Вот почему так вот?

Ну, знаете, мне трудно сказать. Мне трудно сказать, что там случилось… Возможно, были какие-то конфликты… Но я вам хочу сказать, что, например, у меня есть негативный опыт тоже общения… В Фонд кино мои продюсеры трижды обращались с предложением экранизации моей, так сказать, острополитической комедии “Чемоданчик”, которая идет в Театре сатиры… Моя позиция во многом совпадает с Михалковым, позиция русского патриота. Видимо, в Фонде кино это не ценят… И они трижды отказали, ничего не объясняя… Просто сказали – вы не прошли там то ли питчинг, то ли еще что-то такое.

Юрий Поляков, писатель, председатель редакционного совета “Литературной газеты”

Лев Пушкин (брат Александра) рассказывал, что однажды зашла у него речь с Катениным о Крылове. Катенин сильно нападал на баснописца и почти отрицал дарование его. Пушкин, разумеется, опровергал нападки. Катенин, известный самолюбием своим и заносчивостью речи, все более и более горячился.

“Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова”. – “Нисколько. Сужу о нем и критикую его с одной литературной точки зрения”. Спор продолжался. “Да он и нехороший человек, – сорвалось у Катенина с языка. – При избрании моем в Академию этот подлец, один из всех, положил мне черный шар”

Петр Вяземский. “Старая записная книжка”