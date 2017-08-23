Среда, 23 августа 2017

Судья Ленинского райсуда Петербурга Александр Максимов арестовал студента-юриста Александра Эйвазова, против которого сфабриковано дело о воспрепятствовании правосудию после заявлений о нарушениях, допускаемых судьями. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Евгений Смирнов. Другой адвокат, Иван Павлов, написал, что арест назначен на срок два месяца.

По информации Смирнова, Эйвазова отправят в петербургский СИЗО-1 “Кресты”.

Заседание проходило ночью. Оно началось после 21 часа в среду и завершилось незадолго до 4 утра четверга.

“Создается ощущение, что судебная система выплескивает на этого юношу всю злость, накопившуюся за бесконечное унижение, – заметил Смирнов. – Столь бесчеловечная мера пресечения и хамское поведение судов не ставят точки в этом деле. Еще ничего не ясно, и мы продолжим борьбу за справедливость”.

В среду Смирнов писал, что Петербургский горсуд и Октябрьский райсуд города с 14 часов пытаются определить суд, в котором будет рассматриваться ходатайство следователя об аресте Эйвазова. При этом задержанный, указывал адвокат, вторые сутки остается без пищи, воды и медицинской помощи.

22-летнему Эйвазову вменяется часть 3 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения), предусматривающая до четырех лет колонии. Согласно фабуле дела, юрист “на почве личной неприязни к судье” сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав “неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора”.

Эйвазов, объявленный в федеральный розыск, скрывался около полугода. За это время он обратился к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ.

22 августа студента задержали в Адлере и доставили самолетом в Петербург.

Эйвазов – магистрант Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2016 году был признан в своем вузе лучшим студентом-юристом. Он опубликовал свыше 10 научных статей, в том числе по вопросам международного права. При этом студент состоит в “Единой России”.

С 31 октября 2016 года он работал в Октябрьском райсуде секретарем судьи Ирины Керро. Именно Керро 13 октября 2015 года постановила депортировать из России гражданку Таджикистана Зарину Юнусову, мать пятимесячного младенца Умарали Назарова, умершего следующей же ночью, после того как полицейские отняли его у Юнусовой.

Как рассказывал студент, на слушаниях Керро заявляет обвиняемым, что подготовила для них прекрасное место жительства – “Кресты” – и что они рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме. С особенной ненавистью она относится к людям неславянского происхождения.

Также судья удовлетворяет все без исключения ходатайства следователей о прослушке, слежке и обысках. При этом слушания по этим ходатайствам в действительности не проводятся, а протоколы заседаний фальсифицируются.

Следователи СКР Анатолий Манаф и А. Головкин, чьи ходатайства преимущественно рассматривает Керро, приносят ей в совещательную комнату подарки – некие банки из-под кофе с неизвестным содержимым, а также бутылки.

Судья исправляет протоколы заседаний, а показания обвиняемых в них не включает.

Во время вынесения приговоров в совещательную комнату заходят посторонние. В частности, Керро закрывается там со своим молодым человеком.

В суд без официального оформления была принята помощницей девушка, семья которой заключила с семьей Керро сделку, касающуюся недвижимости. Трудоустройство этой девушки было одним из условий сделки.

Один раз, указывал Эйвазов, Керро отправила задержанного в СИЗО, а затем объясняла следователю, что тот не представил ей достаточных доказательств для ареста.

Студент сообщил о нарушениях председателю Октябрьского райсуда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а Эйвазову рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

29 декабря Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности. Студент направил обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину. Часть этих обращений осталась без ответа, на другие он получил отписки (в том числе из администрации президента).

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права.

Речь шла о деле муниципального депутата Тимофея Кунгурова, осужденного к полутора годам общего режима по обвинению в покушении на мошенническое хищение 500 тысяч рублей. Петербургский горсуд оставил решение в силе. Как отмечали в СКР, “приговор не был отменен только потому, что председатель суда написала на Эйвазова заявление в правоохранительные органы”.

На требование Вайтекунас подписать протокол заседания Эйвазов ответил отказом, заподозрив провокацию с целью привлечь к уголовной ответственности его самого. После этого, еще до возбуждения дела, он выехал из Петербурга и с тех пор скрывался.