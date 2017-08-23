Среда, 23 августа 2017

Судья Московского райсуда Петербурга Елена Смирнова объявила сборник статей и интервью польского публициста Яна Новака-Езёраньского “Восточные размышления”, а также PDF-макет этой книги и ее электронную версию экстремистскими материалами. О решении, вынесенном в среду, тогда же сообщил “Росбалт”.

С иском о запрете книги в суд обратился прокурор Московского района Владимир Ребо. Заинтересованными лицами первоначально выступали издательство “Когита”, выпустившее книгу, Польский институт в Петербурге, на сайте которого была помещена ее электронная версия, фирма “Конкорд” – интернет-провайдер Польского института, – а также Роскомнадзор и региональный ЦПЭ. Интересы издательства представляли юристы “Команды 29″ Иван Павлов, Дарья Сухих и Анна Фомина.

Как отмечается на сайте “Команды 29″, в начале процесса адвокаты группы добились, чтобы к процессу в качестве заинтересованных лиц были привлечены также генконсульство Польши в Петербурге и городское представительство МИД. В ходе дальнейшего разбирательства из числа участников дела исключили Польский институт.

Накануне слушаний в среду Павлов писал на своей ФБ-странице: “У нас припасен козырь в рукаве – раскроем его на заседании”. Что это был за “козырь”, осталось неизвестным. Сам Павлов, насколько можно заключить, в финальном заседании не участвовал, поскольку был занят в уголовном деле студента Александра Эйвазова. Так или иначе, аргументы “Команды 29″ не повлияли на решение судьи Смирновой.

Новак-Езёраньский (1913-2005) после Второй мировой войны эмигрировал в Лондон. С 1952-го долгие годы возглавлял польское отделение “Радио Свободная Европа”. После выхода на пенсию жил в США. В книге “Восточные размышления” он критиковал Россию за “кровожадную войну в Чечне”, стремление “восстановить советскую империю” и отсутствие экономических реформ. Владимира Путина он также подверг критике за открытие мемориальной доски Юрию Андропову.

11 февраля 2016 года полицейские по доносу председателя организации “Русский путь” Светланы Семиковой изъяли из типографии тираж “Восточных размышлений” – 530 экземпляров. Книги были отправлены на экспертизу в ЦПЭ.

В мае 2016-го стало известно, что СКР отказал в возбуждении дела об экстремизме по факту публикации сборника. В дальнейшем, как сообщает “Команда 29″, отказные постановления неоднократно отменялись, однако после новых доследственных проверок выносились вновь.

Также, сообщили юристы, выяснилось, что еще в январе 2016-го, за месяц до изъятия тиража, ФСБ инициировала экспертизу электронной версии книги. Было проведено уже четыре исследования, заключения которых противоречат друг другу.