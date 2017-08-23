Среда, 23 августа 2017

У здания кабмина Украины на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на столичную полицию.

Пострадали три человека, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Первоначально сообщалось о двух пострадавших – мужчине и женщине. “Тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову”, – отмечали очевидцы.

Как написал на своей ФБ-странице активист Виталий Грузинов, неизвестные бросали в машину посольства Азербайджана взрывпакеты, однако до цели взрывпакеты не долетели. Позже Князев заявил, что неизвестные бросили взрывное устройство из Мариинского парка в семью, которая гуляла по Киеву. По словам Князева, устройство не долетело до тротуара и сработало в нескольких метрах от него.

“Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал – я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание… Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине”, – рассказал “Цензору.нет” другой очевидец случившегося.

Правительственный квартал Киева оцеплен полицией. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Туда же приехали секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и Князев.

В СБУ считают основной версией случившегося хулиганство, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Взрыв у кабмина мог быть заранее подготовленным терактом, сказал Турчинов. “Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попробовали сделать, чтобы в День независимости не все могли отмечать праздник. Тут работают оперативники, нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали”, – цитирует “Громадьске ТБ” секретаря СНБО.

По факту взрыва возбуждено дело по части 15 – части 2 статьи 115 УК Украины (покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом), сообщается на сайте управления Нацполиции в Киеве.

В четверг в Киеве проходит военный парад в честь Дня независимости Украины с участием президента страны Петра Порошенко, министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также глав военных ведомств Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии и замминистра обороны Великобритании.

Накануне СБУ предупреждала о возможных провокациях во время празднования Дня независимости. “В работе у нас есть немало материалов, где говорится о том, что есть, скажем так, нехорошие люди или группы, которые готовятся испортить праздник. Разным способом можно испортить праздник, речь даже не идет о террористических актах”, – отмечал директор спецслужбы Василий Грицак.