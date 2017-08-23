Среда, 23 августа 2017

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал на семь суток гражданского активиста Бориса Реченко за одиночный пикет около офиса Русской медной компании (РМК) против строительства храма на городском пруду. Об этом сообщает Ура.Ру.

Реченко признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Полицейские обвинили Реченко в том, что во время пикетирования у него с собой был перочинный нож. Закон о митингах запрещает участникам массовых акций носить с собой “колющие или режущие предметы”. По словам самого Реченко, на акции у него были отвертка и многофункциональные кусачки с небольшим ножом. Активист пояснил в суде, что взял инструмент с собой, чтобы потом помочь девушке починить выключатель.

Полицейские забрали Реченко и отвезли в суд днем с работы.

Первоначально протокол на Реченко был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия, предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей). Однако перед судом полицейские переписали протокол, вменив ему “повторное нарушение” – Реченко уже задерживали и штрафовали на антикоррупционной акции 26 марта.

Как написала на своей ФБ-странице сестра Реченко Анна Балтина, на старшую сестру активиста Алену Смышляеву составили административный протокол и будут судить в пятницу. Смышляева попыталась зайти в суд к Редченко после 6 часов вечера по местному времени, когда суд уже завершил работу. У нее возник конфликт с приставами. В итоге к суду подъехал наряд патрульно-постовой службы и задержал женщину. Смышляеву обвинили в том, что они “сопротивлялась и разбила стекло в суде”. Какая именно статья КоАП ей вменяется, Балтина не уточнила.

Одиночные пикеты против строительства храма на городском пруду состоялись в Екатеринбурге накануне. Активисты собрались у офиса Русской медной компании – застройщика, который будет реализовывать проект. Акции пытались помешать крепкие молодые люди, по предположению активистов – сотрудники частного охранного предприятия РМК. Кроме Редченко на акции были задержаны еще два человека, их отпустили из полиции без составления протоколов, сфотографировав и взяв отпечатки пальцев.