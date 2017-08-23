Среда, 23 августа 2017

А еще мы позиционируем Ярославскую область как территорию первых. Разработаны отдельные туристические маршруты по этой теме. Ведь у нас родились и выросли первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, непобедимый адмирал Федор Ушаков, прославленный полководец Александр Невский, здесь был создан первый в России профессиональный театр и первый флот, пусть и потешный. А в Переславле-Залесском есть целый туристический комплекс “Русский парк” с музеем “Что сделали русские первыми в мире”. Рекомендую заехать – испытаете гордость за страну и наших людей.

Дмитрий Миронов, и.о. губернатора Ярославской области

Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность… и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, – наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная… потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели…

Иван Тургенев. “Дым”