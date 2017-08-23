Среда, 23 августа 2017

Под Выборгом устроена новая дача для Владимира Путина. Об этом сообщает “Дождь”.

Речь идет об усадьбе Сельгрена на острове Лодочный в Выборгском заливе Балтийского моря. Сама вилла, построенная в 1913 году, включена в реестр объектов культурного наследия. Как рассказал “Дождю” некий источник, близкий к администрации Выборгского района, обустройство дачи началось после 2010 года; Путин отдыхал там как минимум один раз.

“Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера”, – рассказал телеканалу собеседник телеканала.

Другой местный житель утверждает, что глава государства прилетает на Лодочный в среднем раз в год.

Член тамбовской криминальной группировки Трабер, соучредитель Петербургского нефтеналивного терминала – давний знакомый Путина. В мае 2016 года суд в Испании выдал ордер на арест преступника.

В декабре 2012-го остров Лодочный под контролем вице-губернатора Ленинградской области Константина Патраева, который также считается человеком Трабера, передали из земель Лесного фонда в состав городского поселения с разрешением использовать территорию под базу отдыха. Однако в администрации Выборгского района заявляют, что базы отдыха на Лодочном нет.

По данным Росреестра, все постройки на территории усадьбы Сельгрена находятся в собственности фирмы “Север”. До 2014 года фирма принадлежала президенту Балтийской медиагруппы Олегу Руднову. Покойного Руднова “Коммерсант” называл давним другом Путина – с нынешним главой государства бизнесмен познакомился в 1996 году накануне выборов губернатора Петербурга. Путин, на тот момент вице-мэр, руководил избирательной кампанией мэра Анатолия Собчака, а Руднов возглавлял Пятый канал, обеспечивавший кампании информационную поддержку.

Кроме того, Руднов возглавлял фирму “Волна”, принадлежащую виолончелисту Сергею Ролдугину, еще одному старому другу Путина. Эта фирма контролировала несколько петербургских СМИ. Также бизнесмен имел тесные связи с банком “Россия”, владельцами которого наряду с Ролдугиным являются еще двое друзей Путина – Николай Шамалов и Юрий Ковальчук. Банк “Россия” и Руднов через фирму “Прибой” совместно владели газетой “Санкт-Петербургские ведомости”; наблюдательный совет издания ранее возглавлял сам Путин. Кроме того, через “Волну” Руднов вместе с Национальной медиагруппой Ковальчука владел Пятым каналом. Сейчас Национальной медиагруппе принадлежит часть медиаактивов, ранее находившихся в собственности Руднова.

Помимо этого, Руднов был учредителем Фонда развития и поддержки средств массовой информации, владевшего долей в футбольном клубе “Зенит”. Другой долей владел “Сибур”, принадлежащий акционеру банка “Россия” Геннадию Тимченко и сыну Николая Шамалова Кириллу Шамалову.

Как отмечается, ранее Руднову уже принадлежал объект, превращенный в резиденцию Путина. Бизнесмен владел 20 процентами фирмы “Константиновский”; после его смерти эта доля перешла сыну Руднова Сергей. Фирма управляет рестораном на даче Линдстрема, которая расположена на территории резиденции Путина Дворец конгрессов в Стрельне под Петербургом.

“Север” Руднова тесно связан с курортом Игора в Ленинградской области, где, как ранее выяснил Reuters, отмечалась свадьба Кирилла Шамалова с младшей дочерью Путина Катериной Тихоновой. Одним из акционеров “Севера” являлся Роман Степанов – бывший совладелец фирмы “Гора”, которая, по информации “Делового Петербурга”, управляла Игорой.

После смерти Руднова в 2015 году его бизнес унаследовал сын Сергей. 0,1 процента акций “Севера” принадлежит Ольге Ефимовой – гендиректору фирмы “Гора девелопмент”. Эта фирма зарегистрирована по адресу компании “Озон”, через которую Ковальчук управляет Игорой.

Руднов-младший через фирму “Север” владеет особняками на Лодочном. Кроме того, в его пользовании находятся вся территория острова и значительная часть соседнего полуострова Лихаеними. Общая площадь этих земель составляет 108 гектаров. Этот участок больше, чем участок, который занимает построенная Николаем Шамаловым дача Путина на мысе Идокопас в Геленджике.

Забор вокруг усадьбы Сельгрена установлен за несколько километров до самих построек. Охранник дачи сообщил корреспонденту “Дождя”, что за забором “закрытый объект”, доступ на который запрещен уже давно.

Вилла построена по проекту известного финского архитектора Уно Ульберга. В 1980-х годах на ней снимались эпизоды двух фильмов советского сериала о Шерлоке Холмсе. К 2010-му здание обветшало, однако затем, по свидетельствам местных жителей, проход к ней перекрыли, а на территории начались активные строительные работы.

Они проводились в 2011-2013 годах. Если ранее на острове находилась только вилла Сельгрена, то затем к ней пристроили особняк площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, вокруг появилось еще несколько особняков площадью примерно 500 квадратных метров каждый; также были обустроены аллеи, вертолетная площадка и два пирса. Район охраняется патрулями ФСО, в том числе и с моря.