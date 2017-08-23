Среда, 23 августа 2017

В Сургуте как минимум десять человек задержаны по делу о нападении с ножом 19 августа. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на источники в местной мусульманской общине и следственных органах.

Двое задержанных, как и нападавший Артур Гаджиев, – уроженцы Дагестана. Известны их имена: Ильдар и Усман. Оба задержанных – лезгины, как и Гаджиев. Им уже предъявлены обвинения по статье 205.1 УК (пособничество терроризму).

По сведениям источников, силовики задерживают не только предполагаемых “пособников” убитого нападавшего Артура Гаджиева, но и просто его знакомых. Как утверждается, в ночь на понедельник был задержан бывший однокурсник Гаджиева по Сургутскому политехническому колледжу 19-летний Наимжон Икромов. В квартире его семьи был проведен обыск, силовики заковали в наручники младшего брата Артура Шахзора и отца молодых людей, забрали у всех членов семьи телфоны и документы. Родителей Икромова заставили подписать некие бумаги, с которым они не смогли ознакомиться, так как не умеют читать по-русски. Икромова увезли, пообещав, что проверят его связи с Гаджиевым и отпустят. В течение суток родственники Икромова не знали, где он находится. Затем молодому человеку удалось дозвониться до родителей и сообщить, что его “мучают, хотят депортировать”, и попросить найти адвоката. Защитнику Икромова Сеймуру Ханкишиеву удалось выяснить, что молодого человека арестовали на 15 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Известно, что Икромов содержался в ИВС-2 Сургута, где находятся подозреваемые по уголовным делам, а перед судом по административному делу его увезли в Центр содержания иностранных граждан. В обоих учреждениях защитника не допустили к Икромову. Молодой человек дал расписку, что отказывается от адвоката. Родственники и защитник Икромова предполагают, что он не мог подписать документ добровольно. Где сейчас находится Икромов, неизвестно.

Адвокат молодого человека опасается, что силовики могли оказать на него давление. У силовиков на Икромова “совершенно ничего не было”, подчеркивает защитник. “Я не удивлюсь, что они не дают нам доступ к нему, потому что будет видно, что против него применялось физическое насилие”, – отмечает Ханкишиев. По словам юриста, люди из круга общения Икромова “религиозные, но не экстремисты”.

Во вторник “Исламское государство” распространило посмертное видеообращение от имени нападавшего в Сургуте. На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом ас-Сургути, клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Он также призывает мусульман к нападениям с использованием ножей. За спиной мужчины висит изображение флага ИГ, рядом стоит топор.

19 августа на улице Бажова в центре Сургута Гаджиев с ножом, напал на прохожих. Перед нападением он разлил горючую жидкость в торговом центре и поджег ее. Мужчина успел ранить семерых человек, прежде чем был застрелен полицейским.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц). Ход его расследования под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе регионального управления МВД сразу после происшествия подчеркнули, что версия теракта “не является основной”. При этом уже спустя несколько часов “Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте.

Гаджиев – уроженец дагестанского села Эминхюра. По сведениям Life, его отец, Ламетулах Гаджиев, состоит на учете в правоохранительных органах как экстремист и последователь радикальных религиозных течений. По словам родственников Гаджиевых из Дагестана, Гаджиев-старший семь лет назад убил приятеля в пьяной драке и до сих пор отбывает наказание в колонии.

Во вторник замдиректора по воспитательной работе Сургутского политехнического колледжа Татьяна Шутова рассказала, что Гаджиев учился там с сентября 2015-го и и был отчислен в феврале 2016 года. “Он не обучался, совершенно не проявлял интерес к обучению, причем это явно демонстрировал. Задания не выполнял, консультации не посещал, имел задолженности практически по всем предметам. Плюс систематически нарушение дисциплины”, – сказала Шутова. По ее словам, Гаджиев проявлял “вызывающее поведение на уроках, порой даже агрессию”.

Обучению Гаджиева в колледже мешала “чрезмерная религиозность” молодого человека, утверждает директор колледжа Вадим Шутов. По словам Шутова, Гаджиев мог во время урока пойти читать намаз. Руководство колледжа сообщило об излишней религиозности Гаджиева в ФСБ, заявил директор, и спецслужба должна была взять его на заметку.

Гаджиев ходил в местную мечеть, но всегда молился отдельно, заявили прихожане общины. Так в общине делают те, кто “придерживается экстремистских взглядов”, утверждают источники радиостанции. По словам одного из собеседников “Радио Свобода”, Гаджиев за два месяца до атаки перестал ходить в мечеть, а за две недели до нападения на вопрос одного из знакомых, почему он пропускает намазы, “начал нести какую-то ерунду про халифат и про то, что все имамы тут продажные”. Представители общины также утверждает, что прихожане с радикальными взглядами попадают в поле зрения правоохранителей, их вызывают в ЦПЭ.