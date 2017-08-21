Как мы с немками церемонились
Поэтому такие войны не выигрываются без святых вещей… Почитайте военные дневники Самойлова, когда они вступили на территорию Германии, когда немка приходит к нему и говорит: “Господин комиссар, я знаю, что у солдат есть некоторые потребности. Население нашего города готово выделить вам девочек”. И ужас его, и брезгливость при виде этого! Всем, кто говорит, что советская армия только и делала, что насиловала, – вы перечитайте дневники Самойлова о том, как для советского офицера постыдно, позорно было участие в грабежах, о том, с каким ужасом они думали: “Вот они с нами так, а мы с ними церемонимся? Но если бы мы с ними не церемонились, мы бы не победили”. Это довольно важный момент, важный аспект.
Дмитрий Быков, писатель и публицист
Стон из соседней комнаты… Женщина в меховой шапке, укрытая ворохом перин и одеял. Лицо бледное, глаза закрыты. Прерывисто, хрипло стонет…
Беляев пришел вслед за нами. Он уже осмелел, обошел смежные комнаты. Везде следы торопливого, небрежного грабежа…
- Пошли, здесь ничего стоящего.
- Нельзя же ее так оставить.
- А что с ней делать? Все равно подохнет. Тоже, наверное, шпионка…
- Сидорыч, пристрели! – это сказал я. Приказал от жалости и трусливого бессилия…
Сзади коротко рокотнула очередь. Мы во дворе закурили. Сидорыч все не шел. Беляев опять забеспокоился… Закричал: “Сидорыч!” Тот вышел с узелком.
- Чего там возился?
- Да вот ботинки бабе приглядел. Правда, ношеные, но справные.
Лев Копелев. “Хранить вечно”