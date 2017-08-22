Вторник, 22 августа 2017

Спецкомитет по разведке Сената США одобрил инициативу, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности, сообщает Reuters. Предложение включено в законопроект об ассигнованиях на разведку на 2018 год.

Документ запрещает сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности без одобрения Конгресса. Директор национальной разведки будет обязан как минимум за 30 дней до планируемого заключения соглашения с Россией или формирования совместной группы предоставить профильным комитетам Конгресса специальный доклад. Он должен включать в себя убедительные основания для таких действий, перечень разведданных, которые будут переданы российской стороне в рамках совместной работы, а оценку пользы такой совместной деятельности для национальной безопасности США.

8 июля Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что на его первой личной встрече с Трампом была достигнута договоренность о создании совместной российско-американской группы по безопасности в киберпространстве. “Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, в данном случае речь идет о России и США”, – отметил тогда российский президент.

Однако уже на следующий день Трамп выразил сомнение, что такая российско-американская группа будет сформирована. “То, что президент Путин и я обсуждали (создание. – Ред.) группы по кибербезопасности, не означает, я думаю, что это случится”, – написал президент в своем твиттере.

Вместе с тем Трамп заверил, что перемирие на юго-западе Сирии, согласованное на встрече с Путиным, будет выполняться. “Этого (группы по кибербезопасности. – Ред.) не может быть, но прекращение огня – может, и оно уже достигнуто”, – добавил американский президент.

2 августа Трамп подписал закон о дополнительных санкциях против Росии, Ирана и КНДР, принятый абсолютным большинством обеих палат Конгресса. В частности, документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.