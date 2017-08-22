Вторник, 22 августа 2017

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу участника московской антикоррупционной акции 12 июня Расима Искакова. Об этом ведомство сообщило на своем сайте, не уточнив имени обвиняемого. О том, что речь идет именно об Искакове, позже написало ОВД-Инфо со ссылкой на Калоя Ахильгова, адвоката политзека.

Дело направлено в Тверской райсуд столицы.

Искакову 29 лет. По информации “Граней”, он родился в Чечено-Ингушетии, прописан в Дагестане. Как передает “Открытая Россия”, последние три года живет без регистрации в Москве, работал водителем. За время жизни в столице несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях.

13 июня СМИ сообщали, что некий 29-летний уроженец Дагестана был задержан за то, что во время “праздничных мероприятий”, проводившихся чиновниками на Тверской улице одновременно с антикоррупционной акцией, бросил в толпу взрывпакет. Фамилия приезжего не называлась, однако позже выяснилось, что речь шла именно об Искакове. Также в дальнейшем стало известно, что под взрывпакетом подразумевалась петарда.

Как утверждалось, полиция открыла против него дело статье 213 УК (хулиганство), после чего отпустила задержанного под подписку о невыезде.

Однако “Грани” выяснили, что под подписку Искакова не отпускали. После задержания 12 июня на водителя оформили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 13-го числа его отправили под административный арест – предположительно на 15 суток.

27 июня – вероятно, сразу по отбытии ареста – Искакова задержали уже по уголовному делу. Два дня спустя, 29-го числа, он был арестован; в СМИ информация об этом появилась на другой день. “Открытая Россия” писала, что Искакову вменено три эпизода по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. По двум эпизодам потерпевшими проходят полицейские, по третьему – омоновец. Кроме того, адвокат Ахильгов сообщал, что Искакову вменяют и 213-ю статью.

Ранее, 17 июня, появилась информация, что омоновец Юрий Посаженников подал в полицию заявление на неизвестного, который на антикоррупционной акции якобы ударил его по спине, отчего силовик “упал и повредил левую руку”. Из публикации следовало, что в нападении подозревается как раз Искаков. Дело на тот момент открыто не было – велась доследственная проверка.

В окончательной редакции обвинения, однако, Искакову вменены лишь два эпизода по части 1 статьи 318. Как говорится в публикации Генпрокуратуры, на антикоррупционной акции водитель побил полицейских ногами. Адвокат Ахильгов между тем ранее сообщал, что потерпевшими по делу выступают не полицейские, а омоновцы. Это противоречит сведениям “Открытой России”, согласно которым омоновец проходит потерпевшим лишь по одному эпизоду.

Как пояснял Ахильгов, в деле остались только те эпизоды, по которым политзек признал вину, прежде чем юрист взялся за его защиту.

Всего после московской акции 12 июня было открыто два дела о нападениях на силовиков. Фигурант второго – 17-летний одиннадцатиклассник Михаил Галяшкин. Он отправлен под домашний арест по той же части 1 статьи 318, за то что якобы распылил в глаза омоновцу слезоточивый газ. 16 августа стало известно о завершения следствия по делу Галяшкина. Сам молодой человек вину не признает.

Два схожих дела было возбуждено и в Петербурге. По одному из них 32-летний шахматист из Ленинградской области Владимир Абросимов был оштрафован на 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось в особом порядке; до приговора Абросимов находился под домашним арестом. По второму делу обвиняется 17-летний активист “Молодежного Яблока” Дмитрий Мякшин. Он находится под подпиской о невыезде. После возбуждения дела сообщалось, что вину молодой человек не признает. О дальнейшем ходе следствия информации не поступало.