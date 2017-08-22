Вторник, 22 августа 2017

В селении Пседах Малгобекского района Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты четверо боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Боевики были заблокированные в частном доме и погибли во время перестрелки..

Силовики установили личность троих убитых. “В ходе спецоперации в селении Пседах уничтожены трое участников бандподполья. Предварительно установлены их личности. Речь идет о лидере малгобекской бандгруппы Бекхане Солтукиеве, члене группы Микаиле Чербижеве, а также жителе станицы Ассиновская Сунженского района Чечни Хасане Хациеве, который также входил в бандгруппу”, – сообщили агентству в правоохранительных органах Ингушетии.

В 5:25 утра в селении Пседах был введен режим контртеррористической операции. “Это подразумевает проверку у физлиц документов, удостоверяющих личность, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации по каналам телекоммуникационных систем, а также поиск информации на каналах электронной связи и в почтовых отправлениях в целях выявления данных о лицах, готовящих террористический акт”, – сообщили в группе по взаимодействию со СМИ Оперативного штаба республики.

В марте прошлого года в ФСБ заявили, что во всех населенных пунктах Ингушетии решением оперативного штаба снят режим контртеррористической операции. “Данное решение было принято в связи с отсутствием террористических угроз в населенных пунктах, – сказал представитель ФСБ. – Режим КТО введен только на части приграничных территорий в горно-лесистой местности. Режим КТО в населенных пунктах, действовавший ранее, отменен”.

Режим КТО сохранялся до последнего времени в некоторых населенных пунктах Назрановского и Сунженского районов. Как отметили в ФСБ, впервые за последние 10 лет в Ингушетии нет населенного пункта, где действует режим КТО.

В мае в ингушском городе Малгобеке было совершено вооруженное нападение на пост ДПС. В результате был тяжело ранен полицейский. По данным республиканского МВД, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было от трех до пяти человек. Двое из них были убиты ответным огнем.