Вторник, 22 августа 2017

Август – годовщина введения российских “антисанкций”… И это хороший повод вспомнить о том, как на самом деле взаимосвязаны патриотизм и экономика в современном мире – и почему одно невозможно без другого… Оказалось, что более половины всего того, что мы из лености, по принципу наименьшего сопротивления закупали на Западе, мы можем производить сами. Да, это и есть импортозамещение. А если у нас чего-то нет – то это не значит, что нужно от этого отказываться или прогибаться, отказываться от своего суверенитета, законной собственности и законных интересов. Если у нас чего-то нет, надо это сделать самим. Это точка сборки для патриотов и экономистов: мы можем сделать все самостоятельно, нам нужно вернуться к самодостаточному воспроизводству собственных технологий. Кстати, такой опыт у нас был в советское время. Да, ширпотреба не хватало, но высоких технологий было достаточно: СССР в 70-80-е годы был одной из самых высокотехнологичных стран в мире. Но для реализации этих амбициозных задач нам нужны люди, которые верят в Россию.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств

До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той же мощности… Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы… на более легкие… Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не стояла перед затратами: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче… Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток. Он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка… Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать ему какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался. Ну а что касается стоимости драгоценных цветных металлов, пошедших на его “усовершенствование”, так до этого, естественно, никому не было дела.

Бенедикт Сарнов. “Перестаньте удивляться! Непридуманные истории”