Вторник, 22 августа 2017

Причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги, совершенные в нескольких местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах. Это пока предварительная версия”, – сказал источник. Кроме того, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

Версия о нескольких одновременных поджогах отрабатывается правоохранительными органами, подтвердил источник Интерфакса. По его словам, проверяются также сообщения жителей сгоревших домов о “черных риэлторах”, которые предлагали им продать землю и угрожали, если владельцы домов не согласятся на предложенные условия. “Также устанавливаются обстоятельства нескольких пожаров, которые ранее произошли в районе крупного возгорания”, – отметил источник.

Потерявшим в результате пожара свои дома и квартиры выдадут жилищные сертификаты, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. “Подготовлен проект распоряжения правительства о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 миллионов рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество, – говорится в сообщении. – Предусмотрено выделение более 524 миллионов рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации”.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что погорельцы будут сами решать, построить ли им новое жилье на том же месте или переехать. “Сейчас работает комиссия Росреестра, проводятся встречи с собственниками. Если человек скажет, что он хочет восстановить свой дом на том же месте, то мы дадим ему эту возможность”, – цитирует Интерфакс губернатора.

В среду СКР возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и причинение особо крупного ущерба (часть 2 статьи 293 УК). “Возбуждено дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону”, – сообщает пресс-служба ведомства.

По последним данным, в результате пожара жилье потеряли более 600 человек. Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

В понедельник в около 13 часов в Ростове-на-Дону начался пожар в частном секторе в нескольких сотнях метров от центральной площади города – Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. Пожару была присвоена четвертая категория. С 14:30 в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь тушили более двух тысяч человек и 230 единиц техники. На помощь ростовским пожарным прибыли коллеги из других регионов. Семь самолетов и вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии 166 раз сбрасывали на место пожара воду, всего 915 тонн.

С пожаром боролись более суток. В 06:49 вторника было объявлено о ликвидации открытого горения. О полной ликвидации пожара МЧС сообщило в 13:21.

Во вторник при разборе завалов было обнаружено тело погибшего мужчины, инвалида первой группы. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. От огня пострадали 118 домовладений, в основном в частных.

Пожар предположительно начался из-за поджога на территории свалки за частным домовладением, заявил в вторник на заседании правительства региона начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Панов. “Зона первоначального горения пошла от свалки за домом в переулке Чувашский, 50, – сообщил он. – При такой силе ветра пошел перенос очага огня в разные места”.

Полицейские возбудили дело по статье 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Губернатор Голубев заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации пожара, что версия поджога будет отработана “самым серьезным образом”.

Десятки местных жителей выразили уверенность, что их дома подожгли. “Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, – рассказала одна из горожанок. – Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда – вот они и промышляют таким делом”.

9 августа Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска – как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где в понедельник и начался пожар. Им предлагали купить их участки по явно заниженной цене. При отказе жителям открыто угрожали поджогами. С тех пор за 10 дней сгорело пять домов. Отмечается, что раньше пожары в этом квартале случались нечасто.