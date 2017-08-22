Вторник, 22 августа 2017

Замначальника центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и старшего оперативника этого центра майора Дмитрия Докучаева обвинили в государственной измене, после того как спецслужбам США были переданы данные о российских хакерах. Такую информацию сообщает “Дождь” со ссылкой на неназванные источники, “близкие к ФСБ”.

В частности, говорится в публикации, именно офицеры ЦИБ в 2014 году передали американцам информацию о том, что на Мальдивах будет инкогнито находится Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. “США провели операцию по его задержанию буквально за сутки”, – рассказал один из собеседников телеканала. В апреле 2017-го Селезнев-младший был осужден к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество.

Как утверждают источники “Дождя”, ЦИБ отвечает преимущественно за кибербезопасность внутри страны. Однако Михайлов и Докучаев, руководствуясь соображениями финансовой выгоды, передавали полученные оперативные данные о хакерах американцам. Руководство, по словам собеседников телеканала, о деятельности фигурантов дела осведомлено не было.

Между тем адвокат Иван Павлов, защищающий одного из обвиняемых по делу (кого именно, он не уточняет, поясняя лишь, что это не Михайлов), в комментарии РБК опроверг данные “Дождя”. “Я точно знаю, в чем их обвиняют, – сказал юрист. – Я адвокат, который работает в деле, а не какой-то анонимный источник. Я вам ответственно заявляю, что это вранье”.

Михайлов и Докучаев (бывший хакер Forb) были арестованы еще в декабре 2016-го, однако СМИ сообщили об этом лишь в конце января нынешнего года. Вместе с ними в СИЗО были отправлены начальник отдела “Лаборатории Касперского” по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов и некто Георгий Фомченков.

Всем фигурантам инкриминирована статья 275 УК (государственная измена), предусматривающая от 12 до 20 лет колонии.

Зимой в СМИ появилась информация, что фигурантам вменяется сотрудничество с ЦРУ. Однако Павлов тогда это опроверг. “Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ”, – заметил он.

Сообщалось, что Михайлов первоначально дал признательные показания, однако в дальнейшем от них отказался. Позже появилась информация, что некоторые фигуранты полностью либо частично признали вину, однако на досудебное соглашение с прокуратурой не идут. Павлов заявлял, что его клиент вину не признает.