Вторник, 22 августа 2017

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова обязала АФК “Система” и ее дочернюю фирму “Система-инвест” уплатить почти 136 миллиардов 274 миллиона рублей по иску “Роснефти”. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, иск удовлетворен частично – “Роснефть” настаивала на выплате 170,6 миллиарда рублей.

Также с ответчиков взыскано почти 160 тысяч рублей госпошлины.

Решение Нурисламовой будет обжаловано, заявили агентству в “Системе”.

“Роснефть” заявляла, что при реорганизации “Башнефти” в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее “Башнефть” принадлежала структурам владельца “Системы” Владимира Евтушенкова, однако в 2016-м она перешла в собственность “Роснефти”. Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они исковая сумма была увеличена.

“Система” предлагала “Роснефти” урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако в госкомпании заявили, что не заинтересованы во “внесудебных компромиссах”.

26 июня судья Нурисламова арестовала несколько пакетов акций, принадлежащих “Системе” и “Системе-инвест”. Решение было принято как обеспечительная мера по иску. Под арест попали 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций группы компаний “Медси” и 90,47 процента акций фирмы БЭСК.

При этом в “Системе” отмечали, что пристав столичного управления ФССП в своем постановлении о возбуждении исполнительного производства установил также дополнительное ограничение, не предусмотренное решением Нурисламовой, а именно ограничил право “Системы” и “Системы-инвест” на получение дохода от арестованных ценных бумаг.

17 июля “Система” объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт в компании объяснили арестом активов в рамках рассмотрения иска “Роснефти”.

19 июля стало известно, что “Система” направила жалобы на Нурисламову в администрацию президента жалобу, а также председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, председателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Решетниковой и в Высшую квалификационную коллегию судей.

“Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности”, – пояснил юрист “Системы”.

Он также указал на необъяснимую поспешность в действиях судьи при рассмотрении иска.