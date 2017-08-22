Вторник, 22 августа 2017

А если бы не Кирилл Серебренников, а Иван Петрович Пупкин, кто бы обратил внимание?.. Но там, очевидно, следователи, силовые органы что-то обнаружили. Если они что-то обнаружили, что делать? У меня, кроме сочувствия и соболезнования людям, которые ошиблись каким-то образом, больше ничего нет… Я только могу сожалеть, естественно, могу соболезновать тому, что произошло или происходит. Посмотрим. Но когда уже происходит поворот в деле, когда уже вопрос идет об обвинении, кроме того, чтобы опустить глаза, подумать – “эх, брат, как же тебя угораздило”, – это все, что я могу сказать.

Андрей Кончаловский, кинорежиссер

- Молчи, несчастный! – крикнул Данглар, хватая его за руку. – Молчи, если тебе дорога жизнь. Кто тебе сказал, что Дантес невиновен?.. Что, если при нем найдут какое-нибудь уличающее письмо? Тогда всех, кто за него заступится, обвинят в сообщничестве.

Кадрусс, с присущим эгоизму чутьем, сразу понял всю вескость этих доводов; он посмотрел на Данглара растерянным взглядом и, вместо того чтобы сделать шаг вперед, отскочил на два шага назад.

- Если так, подождем, – прошептал он.

- Да, подождем, – сказал Данглар. – Если он невиновен, его освободят; если виновен, то не стоит подвергать себя опасности ради заговорщика.

Александр Дюма. “Граф Монте-Кристо”