Вторник, 22 августа 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия и отправила под домашний арест художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Трансляцию из суда вела “Медиазона”.

Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта “Платформа”.

Следователь попросил суд поместить режиссера под домашний арест до 19 октября. “Принимая во внимание, что Серебренников обвиняется в тяжелом преступлении, он может скрыться от суда”, – заявил следователь. По его словам, если обвиняемый останется на свободе, он может повлиять на свидетелей по уголовному делу или уничтожить доказательства.

Сам Серебренников попросил не лишать его свободы. “Я много лет работаю в России, сделал здесь много работ, никуда не собираюсь скрываться, поэтому прошу меня отпустить. Мне еще нужно закончить несколько текущих работ”, – сказал режиссер.

“Предъявленное обвинение является невозможным и абсурдным, – отметил Серебренников. – Моя позиция состоит в том, что проект “Платформа” состоялся. Деньги, выделенные государством, были на него потрачены. Я им очень горжусь”.

По словам Серебренникова, он не занимался финансовым обеспечением “Платформы”, а отвечал в нем за художественное наполнение. “Я не давал никаких показаний на других сотрудников “Седьмой студии”, так как мне ничего неизвестно о каких-либо злоупотреблениях с их стороны”, – отметил режиссер.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов попросил отпустить своего подзащитного под залог. “Прошу рассмотреть возможность внесения залога в размере ущерба, заявленного по делу, сказал адвокат. Я готов внести этот залог сам. Хотя ни у меня, ни у Кирилла Серебренникова таких денег нет, но, думаю, что нам удастся такую сумму собрать”.

Выступившая свидетелем защиты главред “Нового литературного обозрения” Ирина Прохорова заявила, что готова внести залог в любом объеме. Она отметила, что знакома с Серебренниковым последние 15 лет. “С моей точки зрения, он выдающийся режиссер, и я бы сказала, что он вывел нашу страну на передовую театрального движения”, – подчеркнула Прохорова.

В поддержку Серебренников в суде также выступили режиссеры Алексей Мизгирев и Андрей Смирнов.

Поручителями за Серебренникова выступили несколько десятков общественных деятелей и деятелей искусства, в том числе вдова Александра Солженицина Наталья, гендиректор Большого театра Владимир Урин, писательница Людмила Улицкая, худрук театра Европы Лев Додин худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, телеведущий Андрей Малахов, поп-исполнитель Филипп Киркоров, учредитель фонда помощи хосписам “Вера” Нюта Федермессер, и многие другие. Их поручительства судья приобщила к делу.

У здания суда собралось около 500 человек, сообщает корреспондент “Граней”. Они аплодировали, скандировали имя режиссера, кричали “Свободу!”. Полицейские в мегафон призывали граждан не мешать работе суда и освободить проезжую часть. Решение суда собравшиеся встретили криками “Позор!”.

У здания Басманного суда. Съемка Юрия Тимофеева:

Традиционное "Позор!". Серебренникову домашний арест на 2 месяца pic.twitter.com/0nXrhzdeBj

— Грани.Ру (@GraniTweet) 23 августа 2017 г.

Виктор Шендерович у Басманного. Это еще не Мейерхольд pic.twitter.com/J67uwDmaCA

— Грани.Ру (@GraniTweet) 23 августа 2017 г.

Улицкая у Басманного суда. Слова можно разобрать? pic.twitter.com/EXLcpLjE6C

— Грани.Ру (@GraniTweet) 23 августа 2017 г.

Режиссер Олег Дорман у Басманного судаhttps://t.co/AZoOFHsAXp pic.twitter.com/NegPMnDEU5

— Грани.Ру (@GraniTweet) 23 августа 2017 г.

В среду театральный критик Марина Давыдова опубликовала обращение к российским театрам в связи с началом сезона и задержанием Серебренникова. “У нас действительно грядет открытие сезона, и вот чего нельзя в ближайшее время делать – так это рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать разнообразные проекты, проводить какие-нибудь “школы молодого режиссера” так, словно ничего не случилось. Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков прессе, всех театральных “ивентов” отныне должен стать вопрос о “деле Кирилла Серебренникова” – независимо от исхода сегодняшнего судебного заседания”, – написала Давыдова.

Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). “В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал”, – отметили в СКР.