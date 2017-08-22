Вторник, 22 августа 2017

Прокуратура в Саранске отказалась проводить проверку по сообщению о пытках, совершаемых в Сирии неизвестными русскоговорящими лицами в камуфляже. Об этом во вторник написал на своей ФБ-странице местный правозащитник, бывший член мордовской ОНК Сергей Марьин, который и обратился в ведомство с заявлением.

“1 июля 2017 я увидел в интернете ролик под названием “Российские солдаты убивают игиловца в Сирии”, – написал правозащитник. – Довольно правдивый – и разговор, и антураж. В комментариях писали, что, дескать, это монтаж, старый ролик с американскими военными и так далее”. В своем заявлении Марьин требовал выяснить, действительно ли над пленным издеваются российские солдаты.

22 августа Марьину сообщили, что проверка по сообщению о пытках производиться не будет. Вместо этого видео отправят на экспертизу для установления, присутствуют ли в факте распространения записи признаки экстремизма.

“Я так понимаю, что сам факт насилия над пленным не удивляет власть”, – заключил правозащитник.

Полутораминутное видео, о котором пишет Марьин, появилось в Сети в последних числах июня. В частности, 26 июня оно было опубликовано на хостинге LiveLeak. 30-го числа того же месяца экспертная группа Conflict Intelligence Team поместила у себя в Фейсбуке анализ записи.

На записи несколько русскоговорящих мужчин в камуфляже избивают лежащего на земле человека кувалдой по руке и ноге, наступают ему на конечности и на шею, бьют ногами в голову и оскорбляют. Один из участников издевательств во фразе “Игиловец хуев!” выговаривает фрикативное “г”.

Избиваемый выкрикивает слова молитв на арабском языке.

“Еще одному мужчине (рядом в кадре. – Ред.) либо отрезали голову, либо закопали его в грунт или залили бетоном по шею”, – говорится в публикации CIT.

У одного из участников пыток видна нашивка с надписью на русском “Я просто сделаю тебе очень, очень больно”. Это цитата из голливудского боевика “Отряд самоубийц”.

Издевательства происходят под песню неизвестного автора “Я российский спецназ”, которая посвящена войне в Чечне. Начинается эта песня так: “Горит деревня, бежит чеченка-мать /

И не желает мне ребенка отдавать, / А я снимаю с плеч тяжелый автомат, / Беру ребенка и убиваю мать”.

Как считают эксперты CIT, пытки проводят боевики ЧВК Вагнера, а события происходят на востоке Сирии. Вагнеровцы, отмечается в публикации, размещены на месторождениях газа и фосфатов в районе Пальмиры. Разработку этих месторождений режим диктатора Башара Асада доверил российским фирмам.

Эксперты указывают, что одежда боевиков отличается от формы российских военных, а их оружие старое, причем часть оружия не имеет камуфляжной окраски, в отличие от оружия спецназовцев, которые также действуют в этой местности.

В конце июня стало известно, что фирма “Евро полис”, связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, по договоренности с режимом Асада в течение пяти лет будет отвоевывать и охранять объекты нефтяной отрасли в Сирии в обмен на 25 процентов добычи. ЧВК Вагнера также связана с Пригожиным. Самого миллиардера называют личным поваром Владимира Путина.