Среда, 23 августа 2017

Для исключения вероятности разрушения или появления дефектов конструкции здания, на этапе завершения строительства проводится обследование конструкций здания, чтобы удостовериться в том, что эксплуатировать здание безопасно. Такая экспертиза проводится для того, чтобы строительная компания могла сдать законченный дом в эксплуатацию. Смотрите подробнее здесь http://sudexpa.ru/expertises/pozharno-tekhnicheskaia-ekspertiza/

Техническая экспертиза, проводится в следующих случаях:

При истечении сроков эксплуатации указанных в технических документах здания или сооружения;

При разрушении конструкции вследствие внешнего воздействия (пожар, наводнение и др.);

При изменении назначения здания (перепрофилирование);

При обнаружении повреждений или значительной деформации конструкций здания;

Предписание соответствующих органов (Ростехнадзор).

Именно техническая экспертиза зданий и сооружений выявляет дефекты и изменения конструкции здания, которые могут сделать это сооружение не только не жилым, но и опасным для нахождения. В заключение экспертизы входят следующие выводы:

Возможность или невозможность дальнейшего использования помещения или здания.

Рекомендации для устранения дефектов, которые были обнаружены в ходе технической проверки.

Рекомендации для обеспечения безопасности помещения или здания, на опасном производстве.

При помощи независимой технической экспертизы, можно выяснить, стоит ли реконструировать здание, или лучше будет его снести и построить новое. Это весьма выгодно, в случаях с аварийными зданиями, которые еще не признаны непригодными для жилья. При помощи технической экспертизы можно добиться признания дома аварийным и переселения в новые дома.

Так же при помощи технической экспертизы можно определить причину, по которой произошли изменения конструкции или было отмечено появление дефектов. При помощи современного оборудования, которое используется при проведении экспертизы, можно получить точные данные за самый короткий срок.

Независимую техническую экспертизу, чаще всего, проводят при покупке и продаже недостроенных зданий или сооружений с целью получения достоверных данных о здании. Экспертиза отражает в себе не только достоверные данные о техническом состоянии сооружения, но и способы разрешения любых возникших трудностей. Отчет о проведенной экспертизе выдается заказчику после полностью завершенной технической экспертизы.