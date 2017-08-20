Воскресенье, 20 августа 2017

В прениях сторон по делу об экстремизме, возбужденному против лидера татарского патриотического фронта Altın Urda (“Золотая Орда”) Даниса Сафаргали, прокурор Юрий Алексеев запросил для подсудимого пять лет общего режима. Об этом “Граням” сообщила адвокат политзека Ирина Хрунова.

В свою очередь, Хрунова и ее коллега по “Агоре” Ирина Гонцова в своих выступлениях потребовали оправдать своего подзащитного.

Сам Сафаргали в последнем слове, передают “Idel.Реалии”, вновь заявил, что вину не признает. Он подчеркнул, что не публиковал на своей ВК-странице посты, по факту появления которых и было открыто дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Обвинения в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статьи 213, 116, 115 УК), также присутствующие в деле, активист тоже отверг, указав, что защищал свою беременную жену.

Оглашение приговора судья Вахитовского райсуда Казани Ильдар Салихов назначил на четверг, 24 августа.

Поводом к преследованию активиста стали 15 постов, опубликованных в марте 2014 – марте 2016 года на его личной ВК-странице (сейчас удалена). В заключении психолого-лингвистической экспертизы, проведенной по запросу следователя по особо важным делам отдела СКР по Вахитовскому району Казани, утверждалось, что эти публикации среди прочего имели задачей “унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик” “социальной группы “президент РФ”.

В числе других “групп лиц”, к которым оппозиционер якобы возбуждал вражду, экспертиза назвала органы власти и СМИ. Также активиста обвинили в “оскорблении религиозных чувств верующих православных христиан”.

Из публикаций, вмененных Сафаргали, называли некий “материал, посвященный русским”, комментарии по поводу лживых сообщений СМИ, карикатуры, направленные против Владимира Путина и его политики, в частности против аннексии Крыма. Упоминалась одна из карикатур на Путина с надписью “Putler kaput!”. Кроме того, сообщалось, что часть карикатур сопровождалась матерной бранью.

Также в числе эпизодов дела – публикация коллажа из фотографий “факельного шествия бандеровцев” в Киеве и Русского марша в Москве, участники которого вскидывают руки в нацистском приветствии; коллаж сопровождается подписью “Найди фашиста”. Кроме того, в деле фигурируют текст с признанием в любви к татарскому народу, цитата из философа Александра Зиновьева о том, что “задача СМИ – набить мозги шаблонами, клише, пустышками”, высказывание Сергея Довлатова “Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки – никого!” и сравнение Путина с Гитлером.

Наряду с этим Сафаргали вменили публикацию фото президента Турции Тайипа Эрдогана, сопровождающееся фразой “Есть две категории российских солдат на нашей земле. Те, которые лежат в гробах, и те, которые будут лежать в гробах”. Ранее эти слова приписывались различным лидерам чеченских сепаратистов, в том числе Джохару Дудаеву и Шамилю Басаеву.

Еще одним эпизодом стала публикация видео “Рашистская псевдодуховность РПЦ”.

Как рассказывала Гузель Сафаргали, жена политзека, одним из вещественных доказательств по делу об экстремизме стала книга лидера ПАРНАС Михаила Касьянова “Без Путина”, которую автор подписал активисту во время своего визита в Казань. В доме есть два экземпляра этой книги, отмечала Гузель Сафаргали, однако СКР изъял именно экземпляр с автографом.

Дело об экстремизме против Сафаргали открыли 27 октября 2016 года. На тот момент активист уже неделю находился в СИЗО, куда был заключен по обвинениям статьям 213, 116 и 115 УК.

Как сообщалось, Сафаргали, основная работа которого – капитан теплохода, подрабатывал вместе с женой комендантом студенческого общежития. Затем владельцы здания – фирма “Пилигрим” – расторгли с вузом договор аренды и потребовали освободить помещение.

20 апреля 2016 года жена активиста, ожидавшая ребенка, отправилась в женскую консультацию и попросила Данияра Сафаргали, старшего сына своего мужа от первого брака, подежурить. Через некоторое время ей сообщили, что в общежитие явились пятеро неизвестных и побили молодого человека.

Супруги Сафаргали попытались выяснить у визитеров, что происходит. “Один из них повернулся ко мне и пнул в низ живота, – рассказывала жена политзека. – Они прекрасно знали, что я в положении”.

Сафаргали прикрыл жену и начал кричать на незнакомцев. Те пошли на них стеной. Тогда Сафаргали достал аэрозоль от ангины, сделав вид, что это газовый баллончик, и предупредил, что распылит его. В драку он не ввязывался.

Сафаргали подали в ОП “Япеева” заявления на нападавших. Визитеры поступили точно так же. Полиция отказала в возбуждении дел по обоим заявлениям. Однако в дальнейшем СКР открыл дела против Сафаргали, его жены, а также старшего сына и брата.

Брата активиста осудили к полутора годам условно, сыну, ранее получившему условный срок, заменили его реальным. Дело против Гузель Сафаргали было закрыто, поскольку вмененную ей часть 1 статьи 116 УК исключили из кодекса.

Самого Сафаргали задержали 21 октября у входа в ЗАГС Приволжского района Казани, когда он с женой пришел официально зарегистрировать брак. Оперативники заявили ему, что он находился в розыске. Между тем активист не скрывался, а о том, что объявлен в розыск, не знал.

Первые материалы дела об экстремизме – скриншоты с ВК-страницы Сафаргали. Оперативник ЦПЭ сделал их 18 апреля 2016 года, за два дня до драки в общежитии. Экспертиза публикаций была готова уже 30 июня. При этом большинство свидетелей – сотрудники “Пилигрима”, проходящие потерпевшими по делу о драке. В их показаниях говорится, что после инцидента они вышли на страницу активиста в соцсети и были глубоко оскорблены его публикациями.

Жена арестованного и его шестеро детей, одному из которых несколько месяцев, остались без средств к существованию.

Известно, что ранее Сафаргали сам был оперативником МВД. Также он работал в МЧС.

Начало разбирательства по существу дела дважды переносилось. Первый раз Сафаргали не смогли доставить на заседание из казанского СИЗО-2, поскольку он страдает клаустрофобией и его нельзя перевозить в автозаке – необходим легковой автомобиль. Второй раз, когда активиста повезли в суд, он потерял сознание в машине. В ходе судебных слушаний Хрунова и Гонцова неоднократно ходатайствовали о переводе политзека под домашний арест, однако судья Салихов ходатайства неизменно отклонял.

На слушаниях 5 июля был допрошен в качестве свидетеля 30-летний житель Альметьевска, инженер “Татнефти” Олег Алеев, который еще в 2015 году подал на фронт Altın Urda доносы с обвинением в экстремизме. В суде он заявил, что прочел во “Вконтакте” репост одного из текстов со страницы фронта и пришел к выводу, что эта публикация “разводила межнациональную рознь”.

“Там был материал, где рассказывается история матери, чей сын воевал на стороне “Новороссии”, – рассказал Алеев. – Якобы он погиб, хотя в новостях об этом ничего не было. Было написано, что “мой сын погиб зря и что русский мир нам не нужен”.

Доносы были направлены в Минюст, прокуратуру и полицию. В полиции Алеев вместе с оперативником изучил публикации на странице Altın Urda. В суде доносчик заявил, что эти посты были направлены “против президента, митрополита”, а также, как пояснил ему следователь, имели “экстремистский характер”.

Фронт Altın Urda зарегистрирован в сентябре 2012 года. Согласно программе движения, его задачи – защита прав татарского народа, противодействие его ассимиляции, а также борьба за демократию в России как за необходимое условие свободной жизни татар.

В октябре 2012-го Altın Urda подала в прокуратуру заявление на прокремлевского политолога и исламоведа Раиса Сулейманова, за то что тот обвинил движение в сепаратизме. Однако это обращение было проигнорировано.

В 2013 году по доносу Сафаргали был осужден координатор Русского альянса Михаил Шаров. Он получил 1 месяц 18 дней исправработ по части 1 статьи 282 УК за публикацию видео под названием “Скингёрлз”. В доносе на Шарова сообщалось также о демотиваторе с надписью “С праздником”, изображавшем Коран, кусок сала и фекалии. Однако по этому эпизоду подсудимого оправдали.

В 2015-м Сафаргали был оштрафован на 1000 рублей по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) за публикацию демотиватора со свастикой. Протокол на активиста сфабриковал ЦПЭ. Сам привлекаемый настаивал, что его публикация критиковала нацизм. Позже в том же году прокуратура вынесла Сафаргали предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.