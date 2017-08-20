Воскресенье, 20 августа 2017

Новое руководство телеканала РБК ввело “стоп-листы” экспертов, к которым журналистам запрещено обращаться за комментариями. Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на источники в РБК.

Новый руководитель продюсерской службы РБК Кристина Филипповская в середине августа потребовала от сотрудников предоставить списки экспертов по внутренней и внешней политике, а также по силовым структурам. Она объяснила, что сделает сводный список, от которого нельзя будет отступать.

Филипповская также объявила сотрудникам РБК, что впредь все вопросы для интервью с представителями федеральных ведомств должны в обязательном порядке предварительно согласовываться с Александром Штейнбухом. Он возглавляет недавно созданный на телеканале аналитический отдел. До этого Штейнбух работал в ВГТРК.

В сводном списке,оказавшемся в распоряжении “Дождя”, телефоны экспертов сопровождаются пометками “очень хороший”, “можно, но аккуратно”, “только по согласованию со Штейнбухом”.

Кроме того, сотрудников РБК обязали прислать руководству ссылки на свои страницы в соцсетях Фэйсбук и “ВКонтакте”. Если у журналистов нет аккаунтов в соцсетях, им придется в них зарегистрироваться.

Сама Филипповская сообщения о требовании к сотрудникам предоставить список экспертов и составлении “стоп-листов” категорически отрицает. Управляющий директор РБК Игорь Полетаев ответил через пресс-службу, что базу данных экспертов “актуализировали”, чтобы расширить список и повысить качество экспертного мнения. На телеканале, сказал он, «нет цензуры и не существует стоп-листов ни экспертов, ни ньюсмейкеров.

В апреле прошлого года Газета.Ру писала о планах миллиардера Михаила Прохорова продать медиахолдинг РБК. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано “на высшем уровне”.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

16 июня Григорий Березкин, основатель группы ЕСН, в которую входит издательский дом “Комсомольская правда” и газета Metro, завершил сделку по покупке медиахолдинга. Бизнесмен приобрел у Прохорова 65 процентов акций РБК и долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывалась. Также не уточнялось, как был урегулирован вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ Прохорова, составлявшим более 200 миллионов долларов.

7 августа”Медуза” со ссылкой на источник в холдинге сообщила, что с телеканала РБК уйдут ведущие журналисты и руководители. В частности, РБК-ТВ покинут управляющий директор Эльмар Муртазаев вместе с командой, которую он привел год назад, генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также думает об уходе с РБК-ТВ, рассказал источник.