Воскресенье, 20 августа 2017

Судья Свердловского облсуда Павел Неретин дал условные сроки пятерым молодым людям – фигурантам дела о “массовых беспорядках”, якобы произошедших в минувшем году в спецпрофтехучилище закрытого типа № 1 для “трудных” подростков в пгт Рефтинский. Об этом сообщает Znak.com.

18-летний Андрей Петров и 17-летний Дмитрий Трапезников получили два с половиной года, 18-летний Иван Шекунов и 16-летние Максим Баблюк и Константин Левшин – два года. Как уточняет “Новый день”, всем пятерым назначены двухлетние испытательные сроки. Молодые люди обязаны встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и продолжать обучение. Неретин подчеркнул, что осужденные не имеют права пропускать занятия в СПТУ без уважительной причины. Петрову и Шекунову также запрещено находиться вне места проживания после 22 часов, за исключением ситуаций, когда они в это время будут работать или обратятся за медицинской помощью.

Все пятеро подсудимых были объявлены виновными по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках; от 3 до 8 лет колонии), а Петров – также по части 1 этой статьи (организация массовых беспорядков; от 8 до 15 лет). Таким образом, сроки молодым людям назначены ниже нижнего предела.

Признали ли подсудимые вину, не уточняется.

До начала судебного разбирательства Шекунов и Баблюк находились под подпиской о невыезде, остальные обвиняемые – в СИЗО. 18 июля Неретин по ходатайству прокурора Марии Отрадновой арестовал и Шекунова, за то что тот не явился на заседание и не уведомил судью о том, что не сможет прийти по уважительным причинам.

После оглашения приговора всех четверых арестованных освободили из-под стражи.

Слушания проходили в закрытом режиме. Такое решение Неретин принял по ходатайству Отрадновой, указавшей, что подсудимым на момент волнений в СПТУ еще не исполнилось 18 лет.

В прениях сторон Отраднова требовала для всех пятерых подсудимых реальные сроки в колонии. О каких именно сроках шла речь, в прокуратуре пояснить отказались, также сославшись на то, что на момент событий в училище обвиняемые не достигли совершеннолетия.

Согласно фабуле дела, Петров – неформальный лидер воспитанников СПТУ – был недоволен правилами внутреннего распорядка училища. Чтобы получить повод для организации “беспорядков”, он якобы потребовал у администрации заменить керамическую посуду металлической. Как утверждается, Петров ссылался на то, что в колониях для осужденных используется именно металлическая посуда.

Вечером 31 августа 2016 года Петров и командиры других групп СПТУ потребовали встречи с руководством. Получив отказ, заявляется в деле, они вывели на первый этаж общежития около 60 воспитанников и устроили погром в столовой. Следующей ночью, передает Znak.com, из училища сбежали “не менее 34″ подростков, однако полицейские их вскоре поймали и вернули в заведение.

Ранее СКР заявлял, что волнения продолжались три дня и за это время училище покинули 50 воспитанников.

Потерпевшими по делу проходили 37-летний тренер по легкой атлетике Александр Трубин, ранее работавший в СПТУ, и 49-летняя воспитательница училища Оксана Горелова. СКР по завершении следствия сообщал, что подростки нападали на сотрудников училища. Какие именно повреждения получили Трубин и Горелова, Znak.com не уточняет.

Об инциденте в рефтинском СПТУ-1 стало известно уже в день волнений. Тогда заявлялось, что до 30 воспитанников училища отказались от ужина, а затем выпрыгнули в окна и скрылись. При этом в полиции заверяли, что имущество учреждения не пострадало.

Другие источники сообщали, что подростки разбили стекло на входе в здание. Местные СМИ писали о “бунте”.

9 сентября СКР объявил, что открыто дело о “массовых беспорядках”. Делом занимался 3-й отдел по расследованию особо важных дел отдела ведомства в Асбесте. Тогда ущерб от “массовых беспорядков” оценивался в сумму свыше 125 тысяч рублей; между тем по окончании следствия СКР назвал вдвое большее значение – 250 с лишним тысяч рублей.

Вечером 24 сентября из спецприемника для несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге сбежали двое 17-летних подростков, которые ранее неоднократно уходили из рефтинского СПТУ-1. 26 сентября их вернули в спецприемник. Сообщалось, что в Екатеринбург из Рефтинского молодых людей перевел 5-го числа того же месяца Асбестовский горсуд Свердловской области. Шла ли речь о ком-либо из фигурантов нынешнего дела, неизвестно.

В 2011 году в СПТУ-1 произошли масштабные волнения. 50 воспитанников потребовали увольнения руководства и, как утверждалось, разгромили учебный корпус. Сообщалось, что 16 подростков захватили “Волгу” директора и, прорвав полицейское оцепление, выехали за территорию училища. Полицейские пробили колесо машины, после чего воспитанники попытались убежать. Некоторым это удалось.

В конце июня 2016-го из СПТУ-1 скрылись двое подростков, проходящих потерпевшими по делу об истязаниях. Сообщалось, что директор заведения Александр Хуторной не объявил сбежавших в розыск, поскольку они давали показания на его заместителя, бывшего сотрудника Асбестовского ОМВД Сергея Бакшаева.

Также СМИ передавали, что Хуторной пытался избавиться от потерпевших и свидетелей по делу. Одного из подростков он отправил в другое спецучилище, а еще двоих освободил.

Дело об истязаниях находилось в производстве 1-го отдела по расследованию особо важных дел свердловского главка СКР. Бакшаеву инкримированы шесть эпизодов по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Первоначально ему вменялся также пункт “г” части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетних; от 3 до 7 лет), однако из окончательной версии обвинения эту статью исключили.

Дело открыто по фактам издевательств над подростками в феврале 2014 года – ноябре 2015 года. В частности, говорится в деле, обвиняемый отвозил воспитанников училища в отдел полиции, где бил и опускал головой в унитаз.

Суд над Бакшаевым продолжается в Асбестовском горсуде с сентября прошлого года. Подсудимый находился под домашним арестом, однако 19 июня судья Сергей Вахнин освободил Бакшаева под подписку о невыезде. Очередное заседание по делу назначено на 4 сентября.