Воскресенье, 20 августа 2017

На руднике “Мир” компании “АЛРОСА” в зоне поисковой операции возникла новая угроза затопления. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

“Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника “Мир” (Якутия), в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски. Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не принесли”, – говорится в сообщении.

Из-за большого водопритока в ближайшее время под затопление могут попасть насосные агрегаты, есть опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции. Проведение спасательных работ в таких условиях невозможно.

На расширенном техническом совете представители Ростехнадзора, МЧС, МВД, ФСБ, Сибирского отделения Российской академии наук, проектных организаций решено “провести серию узконаправленных взрывов в чаше карьера для расширения пространства между карьером и рудником, что позволит произвести управляемый спуск воды”. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции.

4 августа в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула. В момент аварии в шахте находился 151 человек. 142 из них были подняты на поверхность еще в день аварии. Двое получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь.

Еще один шахтер был спасен на следующий день. Он был госпитализирован с ушибом легкого и переохлаждением. Судьба четверых горняков остается неизвестной.

По электронным меткам, которыми оборудованы шлемы шахтеров, спасатели установили, что в момент аварии четверо пропавших находились на уровне 310 метров под землей. Однако пробиться на этот горизонт спасателям не удается.

Как заявили в “АЛРОСА”, причиной затопления стало неконтролируемое увеличение притока воды из чаши отработанного карьера. Это произошло по причине “резкого ухудшения горно-геологических условий” и размыва вмещающих пород в карьере, пояснили представители компании. Там утверждают, что работы на руднике проводились с требованиями безопасности, шахта никогда не признавалась аварийной и добыча никогда не приостанавливалась из-за нештатных ситуаций.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника “Мир” приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер “Мир” для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, “АЛРОСА” сообщала об обрушении породы на шахте рудника “Мир”, в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник “Мир” – первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник “Мир” приходится около 11 процентов добычи “АЛРОСА”.