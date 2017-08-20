Воскресенье, 20 августа 2017

Здесь важно говорить не только о музыке, важно очень говорить о людях, которые создавали произведения, о композиторах, которые это делали, об условиях, когда это создавалось, не только нашей, отечественной, но и зарубежной. Очень многие истории, такие они полезные, особенно для молодых людей. Судьбу Шуберта Вы знаете, да? Шуберта. Ну вот, он был молодой человек совсем, умер, когда ему было тридцать с небольшим, по-моему. 31 год. И у него не складывались отношения с женщинами. Вот он однажды пошел в профессиональную женскую среду, заболел нехорошей болезнью и умер. Гениальный композитор, понимаете. Вот это ирония судьбы, понимаете, это трагедия. Это одна эпоха, одни люди, одни судьбы. А взять Великую Отечественную, как создавалась Седьмая симфония Шостаковича. Вот я об этом хорошо знаю, я сам из Ленинграда, из Петербурга, все там знают об этом, ну, вы тоже. Но не все знают об этом в стране, особенно молодые люди. Об этом надо рассказывать, как создавались другие произведения. Это очень интересно, познавательно и полезно. Я желаю вам успехов.

Владимир Путин, президент России

- Если хотите, – уже гораздо строже обратился он к своей собеседнице, – я вам завтра принесу книгу французского академика Моруа “Жизнь и приключения Жорж Занд”.

- Да, хочу, – согласилась она.

- Тоже редкая книга, – сказал пенсионер, – там описаны все ее любовники, как-то: Фредерик Шопен, Проспер Мериме, Альфред де Мюссе…

Он задумался, вспоминая остальных любовников Жорж Занд.

- Мопассан, – неуверенно подсказала женщина.

- Во-первых, надо говорить не Мопассан, а Ги де Мопассан, – строго поправил пенсионер, – а во-вторых, он не входит, но ряд других европейских величин входит…

- Я вам буду очень благодарна, – сказала женщина, мягко обходя дискуссию.

- Еще бы, это редкая книга, – заметил пенсионер и вбросил в карман кителя свои четки, – ждите меня завтра на этом же месте в это же время.

- Я вас обязательно буду ждать, – почтительно сказала женщина.

- Ждите, – твердо повторил пенсионер и, кивнув розовой головой, достойно засеменил через бульвар.

Фазиль Искандер. “Летним днем”