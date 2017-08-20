Поучительные истории о великих
Здесь важно говорить не только о музыке, важно очень говорить о людях, которые создавали произведения, о композиторах, которые это делали, об условиях, когда это создавалось, не только нашей, отечественной, но и зарубежной. Очень многие истории, такие они полезные, особенно для молодых людей. Судьбу Шуберта Вы знаете, да? Шуберта. Ну вот, он был молодой человек совсем, умер, когда ему было тридцать с небольшим, по-моему. 31 год. И у него не складывались отношения с женщинами. Вот он однажды пошел в профессиональную женскую среду, заболел нехорошей болезнью и умер. Гениальный композитор, понимаете. Вот это ирония судьбы, понимаете, это трагедия. Это одна эпоха, одни люди, одни судьбы. А взять Великую Отечественную, как создавалась Седьмая симфония Шостаковича. Вот я об этом хорошо знаю, я сам из Ленинграда, из Петербурга, все там знают об этом, ну, вы тоже. Но не все знают об этом в стране, особенно молодые люди. Об этом надо рассказывать, как создавались другие произведения. Это очень интересно, познавательно и полезно. Я желаю вам успехов.
Владимир Путин, президент России
- Если хотите, – уже гораздо строже обратился он к своей собеседнице, – я вам завтра принесу книгу французского академика Моруа “Жизнь и приключения Жорж Занд”.
- Да, хочу, – согласилась она.
- Тоже редкая книга, – сказал пенсионер, – там описаны все ее любовники, как-то: Фредерик Шопен, Проспер Мериме, Альфред де Мюссе…
Он задумался, вспоминая остальных любовников Жорж Занд.
- Мопассан, – неуверенно подсказала женщина.
- Во-первых, надо говорить не Мопассан, а Ги де Мопассан, – строго поправил пенсионер, – а во-вторых, он не входит, но ряд других европейских величин входит…
- Я вам буду очень благодарна, – сказала женщина, мягко обходя дискуссию.
- Еще бы, это редкая книга, – заметил пенсионер и вбросил в карман кителя свои четки, – ждите меня завтра на этом же месте в это же время.
- Я вас обязательно буду ждать, – почтительно сказала женщина.
- Ждите, – твердо повторил пенсионер и, кивнув розовой головой, достойно засеменил через бульвар.
Фазиль Искандер. “Летним днем”