Воскресенье, 20 августа 2017

В Ростове-на-Дону продолжается крупный пожар, сообщает 161.Ru. Как передает ТАСС, по состоянию примерно на 21:30 огнем повреждено 107 построек, в том числе 83 жилых дома.

По состоянию на 20:41 заявлялось о 45 пострадавших. Семерых из них госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Позже, однако, появилась информация, что в больницу попали восемь человек, в том числе трое полицейских.

Погибших нет.

Пожар начался после полудня в частном секторе в нескольких сотнях метров от центральной площади города – Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. После 16:45 отмечалось, что пламя подступает к многоэтажным домам.

Первоначально пожару была присвоена 2-я категория сложности, затем – 4-я. С огнем борются свыше 600 человек. Отмечается, что тушение огня затруднено сильным ветром, а также жарой – в 17 часов температура воздуха в Ростове составляла +32 °C. Кроме того, напора воды не хватает для борьбы с пламенем. Водоканал после обращения спасателей увеличил давление, но и после этого оно остается недостаточным.

На борьбу с огнем подняты шесть вертолетов, самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76.

С 14:30 в Ростове введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 17:52 было эвакуировано 650 человек. Для них организуются пункты временного размещения.

На места пожаров выезжали губернатор области Василий Голубев и мэр Ростова Виталий Кушнарев. Голубев пообещал выплатить компенсации погорельцам. Позже он уточнил, что размер компенсации составит 20 тысяч рублей на одного человека.

Около 17:30 первый вице-мэр Александр Скрябин констатировал, что взять ситуацию под контроль пока не удается.

Лишь в 18:53 пожар, распространившийся на площади 10 тысяч квадратных метров, локализовали. Однако меньше чем через час в том же районе были зафиксированы еще два очага возгорания.

В районах пожаров произошло несколько взрывов. Взрывались газовые баллоны и, возможно, припаркованные машины.

Полиция ведет проверку по факту инцидента. Позже о начале проверки объявила прокуратура.

Между тем десятки местных жителей выразили уверенность, что их дома подожгли. “Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, – рассказала изданию одна из горожанок. – Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда – вот они и промышляют таким делом”.

9 августа Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска – как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где в понедельник и начался пожар. Одной жительнице предлагали купить ее участок по явно заниженной цене, а когда она отказалась, пообещали: “Ну, тогда три суда – и тебя отсюда выкинут в общежитие”.

К жильцам домов в квартале Говнярка летом также адресовались с подобными предложениями. После отказа местным жителям заявили: “Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить”. С тех пор за 10 дней сгорело пять домов. Отмечается, что раньше пожары в этом квартале случались нечасто.

Еще одной из жительниц Театрального спуска, когда она отказалась продать свой участок, сказали: “Если не дадите по нашей цене, участок будет изъят мэрией для нужд города”. “После этого разговора мы уже пять раз вызывали пожарных, несколько раз ночью сами тушили огонь, хотя до этого спокойно жили 20 лет”, – заметила собеседница Donnews.