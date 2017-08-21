Понедельник, 21 августа 2017

Все знают, что такое прачечная, химчистка и о предоставляемых заведениями услугах. Обратившись к специалистам, можно быть уверенным в том, что одежда будет постирана, обувь почищена. Ковры, одеяла, подушки – все будет приведено в надлежащий вид. В некоторых учреждениях также занимаются ремонтом одежды и прочих предметов быта и гардероба.

Качественная стирка одежды в прачечной

Стирать одежду не просто. Для правильного процесса большое значение имеют следующие факторы: количество загружаемых вещей, температура воды, порошок, момент загрузки реагентов.

Обратившись в прачечную Тритон, о которой можно подробнее узнать здесь http://laundry-triton.ru, можно не сомневаться в том, что стирка будет проведена с соблюдением надлежащих условий для обеспечения сохранности ткани. Цвет изделия останется насыщенным, а фурнитура не получит повреждений.

Для того чтобы прачечные услуги были оказаны на высшем уровне, необходимо использовать качественные стиральные машины. Вода поступает в них через специальный фильтр, смягчающий и очищающий ее. С целью контроля санитарных условий систематически берутся пробы с оборудования и белья.

Преимущества стирки в прачечной

Конечно, можно постирать одежду в домашних условиях. Но стирка загрязненной одежды в прачечной имеет следующие преимущества:

время экономится;

нет необходимости покупать стиральную машину, отбеливатели, кондиционеры и порошки для стирки белья;

проблема стирки с легкостью будет решена, если дома нет возможности обеспечить этот процесс;

удобно пользоваться услугами прачечной в командировке или при работе вдали от дома.

Можно использовать профессиональные средства для стирки белья и чистки вещей. Предоставленные услуги обойдутся недорого. За короткое время белье будет идеально чистым.

Прачечная химчистка

Можно обратиться в прачечную химчистку. Специалисты за короткое время постирают и приведут в отличный вид вещи, имеющие обычный уровень загрязненности.

Главным отличием прачечной химчистки от стандартного заведения является то, что клиенту предлагаются услуги по глажке и химчистке белья. Тогда как стоимость услуг будет ниже, чем в обычной химчистке.

В услуги прачечной химчистки также входят сухая чистка обуви и вещей, которые нежелательно стирать в воде. Выводить пятна с одежды, деликатно чистить изделия из пуха и шерсти – все это является услугами прачечной химчистки.