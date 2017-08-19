Суббота, 19 августа 2017

В причастности к терактам в Каталонии подозревается Абдельбаки ас-Сатти, имам мечети в городке Риполь, провинция Жирона. Об этом сообщает El País.

Как предполагается, останки Абдельбаки были обнаружены на месте здания в Алканаре, в котором террористы хранили взрывчатку и которое оказалось уничтожено в результате случайного взрыва в ночь на 16 августа.

Проповеди имама посещали около 500 человек, преимущественно приезжих из Марокко. Отмечается, что, судя по проповедям, клирик был далек от радикального ислама.

Однако два месяца назад Абдельбаки неожиданно уехал из Риполя. Как рассказали соседи имама, он мог отбыть в Бельгию, куда ранее уже выезжал несколько раз. По одной из версий правоохранителей, в Бельгии Абдельбаки вступил в связь с радикальными исламистами, после чего, возможно, стал одним из организаторов атаки в Барселоне.

В то же время, отмечается в публикации, при обыске в квартире не было обнаружено никаких доказательств его причастности к терактам.

Теракт в Барселоне произошел в четверг около 17 часов. Фургон Fiat проехал по Рамбле на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. 13 человек погибли, 119 получили ранения. Террористы скрылись.

В ночь на пятницу в городе Камбрилс к югу от каталонской столицы пятеро преступников на Audi также врезались в пешеходов. Полицейские застрелили четверых исламистов, пятый умер в больнице. В результате наезда ранения получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Одна из пострадавших позже умерла.

По данным правоохранителей, всего в группу входило 12 террористов. Пятерых убили в Камбрилсе, четверых задержали. Из оставшихся трех двое, как утверждалось, погибли при случайном взрыве в Алканаре, последний – Юнес Абуякуб – скрылся. Не исключено, что он бежал во Францию.

Как утверждают в полиции, ограничиться наездами исламисты решили именно после взрыва в Алканаре. В субботу СМИ сообщили, что первоначально планировалось взорвать три фургона в людных местах Барселоны.

Одной из целей был назван знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства), который строится с 1882 года по проекту великого каталонского архитектора Антонио Гауди́. Предполагалось ли взорвать фургон в самой церкви или же рядом с нею, не уточняется.

Вторым местом взрыва был назван пешеходный бульвар Рамбла. Третий объект СМИ не уточняли – высказывалось лишь предположение, что террористы выбрали место в районе порта.