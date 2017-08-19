Суббота, 19 августа 2017

Естественно, мировая либеральная общественность рассказывала, какие [в Испании] ужасные фашисты, что они подняли мятеж против этих левых, против законного правительства. И все замечательные люди, которые считали себя неравнодушными людьми, а по сути были полезными идиотами… как Эрнест Хемингуэй, рассказывали о том, как важно теперь сражаться за идеалы добра. А на самом деле эти ребята сражались не за идеалы добра, а были полезными идиотами для Сталина. И вот Эрнест Хемингуэй так и остался полезным идиотом для Сталина, и написал книгу “По ком звонит колокол”…

Юлия Латынина, публицистка

Отсутствие четких идейных и художественных принципов отбора произведений литературы зарубежных стран для переиздания в нашей стране приводит и к тому, что нередко издаются слабые книги… На практику издательств и литературных журналов нередко влияет давление переводчиков и рецензентов, которые исходят из субъективных взглядов, эстетских вкусов, а иногда и личной заинтересованности… Переводчики и близкие к ним люди настойчиво рекомендовали издательствам роман Хэмингуэя “По ком звонит колокол”, описывающий события 1936-1938 годов в Испании с позиций, враждебных прогрессивным силам.

Записка отдела культуры ЦК КПСС, 25 января 1958 г.